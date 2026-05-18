Эти модели разметают: названы самые популярные электромобили в Украине

Во Львовской и Киевской областях самым популярным новым электромобилем стал BYD Sea Lion 06.

В апреле украинский автопарк пополнился 3007 электромобилями (BEV). Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Наибольшее количество регистраций электромобилей зафиксировано в:

Львовской области – 416 шт. (92% подержанных); городе Киеве – 318 шт. (55% подержанных); Киевской области – 225 шт. (72% подержанных); Днепропетровской области – 213 шт. (76% подержанных); Ровенской области – 203 шт. (86% подержанных).

В сегменте новых электрокаров абсолютным лидером оказался китайский BYD.

Цены на модели бренда ниже, чем на европейские или американские аналоги, что делает такие автомобили относительно доступными для украинцев. Другими преимуществами BYD специалисты считают богатую комплектацию и широкий модельный ряд.

Самые популярные модели новых электромобилей:

Киев и Днепропетровская область – BYD Leopard 3;

Львовская и Киевская области – BYD Sea Lion 06;

Ровенская область – BYD E2.

Среди ввезенных из-за границы подержанных электромобилей очень популярной остается Tesla. Привезенные электромобили этого бренда высоко ценятся в Украине – в частности, за высокую ликвидность на рынке.

Самые популярные ввезенные из-за рубежа подержанные электрокары:

Львовская, Киевская и Днепропетровская области – Tesla Model Y;

город Киев – Tesla Model 3;

Ровенская область – Nissan Leaf.

Автомобильный рынок Украины – что интересного

Ранее сообщалось, что в апреле автопарк Украины пополнили более 3,6 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером среди новых гибридов стал кроссовер Toyota RAV4 – благодаря сочетанию экономичности, надежности, хорошей проходимости и высокой ликвидности на вторичном рынке.

Также стало известно, что в прошлом месяце украинский автопарк пополнился 5 тысячами автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых дизельных легковых автомобилей первое место занял кроссовер Renault Duster, тогда как в сегменте импортированных подержанных авто лидером стал Renault Mégane.

