Россия не успевает за собственными сроками наступления на востоке Украины, - Палиса

Выход России к административным границам Донецкой области до конца года маловероятен, считает генерал.

Российские войска вряд ли смогут выполнить поставленную Кремлем задачу по выходу на административные границы Донецкой области до конца 2026 года. Кроме того, оккупационная армия уже провалила несколько ключевых сроков, определенных российским военным руководством для наступательных действий на Донбассе. Об этом заявил украинский бригадный генерал и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса в интервью 24 каналу на YouTube.

По его словам, сейчас Россия концентрирует основные усилия именно на Донецком направлении, а также пытается развивать наступление на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

"Россияне в этом году будут сосредоточены на выходе к административным границам Донецкой области", – отметил он.

В то же время, как подчеркнул генерал, российская армия уже не выполнила ряд собственных планов по темпам продвижения.

В частности, по его словам, до конца апреля оккупанты планировали захватить Константиновку, однако по состоянию на середину мая остаются далеки от реализации этой цели.

"Задача состояла в том, чтобы до конца апреля овладеть Константиновкой. Как видим, они далеки от выполнения этой задачи", – заявил он.

Также российское командование ставило задачу создать условия для штурма Краматорско-Славянской агломерации в конце мая или в начале июня. Впрочем, по мнению замглавы ОП, этот план также не будет реализован.

"Я вообще не верю в то, что в ближайшие три-четыре месяца россияне смогут выполнить поставленные задачи", – подчеркнул он.

Отдельно генерал выразил сомнение в способности российских сил до начала осени выйти на административную границу Донецкой области.

"Я более склонен считать, что до конца года им это также не удастся", – добавил он.

В то же время замглавы ОП обратил внимание на существенное изменение характера современной войны. По его словам, значительная часть приграничных и прифронтовых территорий фактически превращается в так называемые "килзоны" из-за массового применения дронов.

"Полоса шириной в 25 км сейчас простреливается в современной войне с помощью дронов", – пояснил он.

Также генерал положительно оценил эффект украинских ударов по российской энергетической и портовой инфраструктуре. По его мнению, это не только ослабляет экономические возможности РФ финансировать войну, но и влияет на настроения российского общества.

"Это демонстрирует жителям Российской Федерации возможности сил обороны Украины и заставляет их задавать вопросы своим властям", – подытожил он.

Ситуация на фронте

Отметим, что украинские военные из 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ сообщили о сложной оперативной ситуации на Покровском направлении. По информации, подразделения ВСУ удерживают позиции в районе города, однако оказались в "кармане" и почти отрезаны от основных сил из-за активности противника и превосходства в дронах.

Ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские оккупанты попытались снова пролезть по газовой трубе, чтобы проникнуть в тыл украинских позиций на Ореховском направлении в Запорожской области. Украинские военные заранее знали о намерениях россиян в отношении магистрального газопровода. Поэтому на выходе из трубы оккупантов ждал сюрприз – листовки с инструкциями, как сдаться в плен, а также украинские дроны в воздухе.

