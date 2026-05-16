После посадки картофеля особенно важно правильно организовать полив и своевременно рыхлить почву.

Картофель, хоть и считается одной из самых неприхотливых культур на огороде, но получить от него действительно крупные клубни и хороший урожай почти невозможно, если не знать главных правил ухода. Причем часто ошибки начинаются уже сразу после посадки, а ведь именно первые недели роста во многом определяют будущий урожай.

Разберемся, как правильно сажать картошку и ухаживать за ней на начальных этапах.

Нужно ли поливать картошку сразу после посадки – главные ошибки

После посадки картофель обычно не поливают, особенно если почва и так достаточно влажная. При избытке воды в холодной земле клубни могут начать загнивать, а прорастание замедлится. Многие специалисты советуют дождаться появления первых ростков и только после этого оценивать необходимость полива.

Видео дня

Но и совсем оставлять посадки без внимания тоже нельзя. Уже через несколько дней после высадки картофеля желательно слегка прорыхлить почву. Это поможет разрушить плотную корку на поверхности, улучшит доступ воздуха к корням и к тому же очистит грядку от сорняков.

В сухую погоду картофель поливают нечасто, но при этом обильно, чтобы вода пропитала землю на достаточную глубину.

Также из всего, что нужно делать с картошкой после посадки, немаловажной процедурой считается окучивание: когда ростки вырастают примерно до 10–15 сантиметров, аккуратно подгребите землю к кустам, формируя небольшие холмики. Это поможет растению сформировать больше подземных побегов, на которых потом и образуются клубни.

Что нужно делать, чтобы картошка выросла крупной – советы огородникам

Для роста клубней крайне важно следить за влажностью почвы в период бутонизации и цветения, когда картофель начинает активно расти. Если в это время будет засуха, урожайность резко снизится: клубни будут мелкими и жесткими.

Впрочем, прежде всего нужно понимать, как сажать картошку: делать это лучше всего в рыхлую, хорошо прогретую землю, когда температура почвы достигнет примерно 7–10 градусов.

Для посадки обычно выбирают здоровые, уже пророщенные клубни среднего размера. Лунки делают на расстоянии примерно 30–35 сантиметров друг от друга, а между рядами оставляют 60–70 сантиметров, чтобы кустам хватало и света, и питания.

Дополнительно получить больший урожай помогают древесная зола, умеренные подкормки и регулярное удаление сорняков.

В итоге зная, что нужно делать с картошкой после посадки, вы сможете добиться максимально благоприятных условий для растений, при которых они направят больше питательных веществ прямо на рост клубней.

Ранее мы писали, как хранить картофель чтобы не прорастал.

Вас также могут заинтересовать новости: