'Туда долетит 100%': капитан ВМС рассказал, что ждет Беларусь в случае атаки на Украину

В Беларуси есть предприятия нефтеперерабатывающего комплекса, которые могут обеспечивать вооруженные силы страны.

В случае использования территории Беларуси для атак на Украину, страну ждут удары по логистике, будут перерезаны цепочки поставок. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о вероятности участия Беларуси на стороне России в войне против Украины, он отметил, что белорусы понимают: если произойдет удар с территории Беларуси, то последует и ответный удар.

"Они понимают, что сейчас ситуация не на их стороне… По районам, которые могут быть использованы для ударов по Украине, долетит 100%-но", – сказал капитан.

Риженко также отметил, что в Беларуси есть предприятия нефтеперерабатывающего комплекса, которые могут снабжать вооруженные силы страны.

"Они находятся на границе. Я думаю, что они это также понимают", – добавил он.

Да, говорит эксперт, Украина будет наносить ответные удары и по местам запуска оружия против нас, и по нефтеперерабатывающему комплексу.

"Удары будут и по ним, по логистике. Сейчас это достаточно активно используется нашими силами безопасности и обороны на тактическом, оперативном и стратегическом уровне. То есть перерезаются цепочки снабжения даже для тактических подразделений", – сказал Рыженко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжается фиксация попыток России более активно вовлечь Беларусь в войну против Украины.

Военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман считает, что у Беларуси нет сил и средств, чтобы начать какие-либо полномасштабные действия против Украины, и вряд ли они будут это делать.

