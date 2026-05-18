Победители определены: в 'Энергоатоме' подвели итоги олимпиады по физике и математике 'Реактор Знаний'

16 мая в офисе "Энергоатома" состоялся финальный этап всеукраинской ученической олимпиады по физике и математике "Реактор знаний", учрежденной АО "НАЭК "Энергоатом", ОО "Украинское ядерное общество" и Первичной профсоюзной организацией Дирекции "Энергоатома".

Мероприятие вызвало большой интерес у школьников. Всего в олимпиаде приняли участие 1700 учеников, а в борьбе за призовые места сошлись лучшие: 15 финалистов среди 7–8 классов и 15 учеников среди 9–11 классов.

Победители в возрастной категории 7–8 классы:

Видео дня

🔹I место (приз – MacBook) – Лавренюк Максим

🔹II место (приз – мощный ноутбук для учебы и развлечений) – Сафронов Станислав

🔹III место (приз – планшет для творчества) – Матвиенко Андрей

Победители в возрастной категории 9–11 классы:

🔹I место (приз – MacBook) – Самофал Максим

🔹II место (приз – мощный ноутбук для учебы и развлечений) – Журба Михаил

🔹III место (приз – планшет для творчества) – Шульга Роман

Участников всеукраинской олимпиады наградил руководитель "Энергоатома" Павел Ковтонюк.

"Сегодня "Энергоатом" не просто обеспечивает свет в домах украинцев – мы уже сейчас закладываем фундамент для будущего развития отечественной атомной генерации. Олимпиада "Реактор знаний" доказала, что в Украине растет невероятно талантливое и амбициозное поколение. Интеллект, который продемонстрировали финалисты, – это наш главный ресурс. Мы гордимся каждым участником и с радостью ждем выпускников в нашей большой команде".

Также лауреаты "Реактора Знаний" посетили с ознакомительной экскурсией филиал ОП "Аварийно-технический центр", где узнали, как специалисты подразделения обеспечивают высокий уровень готовности к любым вызовам.

Олимпиада стала не только интеллектуальным соревнованием, но и площадкой для формирования нового поколения украинских инженеров, ученых и атомщиков. Для "Энергоатома" поддержка таких инициатив – это инвестиция в будущее страны.

Вас также могут заинтересовать новости: