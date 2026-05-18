Еще больше денег на войну: США продлили разрешение на продажу российской нефти

По данным Reuters, новое разрешение США будет действовать 30 дней.

Министерство финансов США решило продлить действие исключения из санкций для российской нефти, транспортируемой по морю, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник. Срок действия предыдущего такого исключения истек в субботу, 16 мая.

Отмечается, что решение было принято после того, как ряд стран попросили дополнительное время для закупки российской нефти. Источник журналистов добавляет, что новое разрешение будет действовать 30 дней.

Решение американского Минфина позволяет другим странам и в дальнейшем покупать российскую нефть, находящуюся под американскими санкциями, без риска попасть под вторичные ограничения США. А деньги от продажи нефти, как известно, являются одним из ключевых источников финансирования РФ российско-украинской войны.

Видео дня

Reuters отмечает, что США разрешили покупать подсанкционную российскую нефть с целью смягчения дефицита и снижения мировых цен на "черное золото". В то же время журналисты обращают внимание, что этот шаг почти не повлиял на стоимость бензина в США.

Обновлено в 20:04. Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, 30-дневная общая лицензия должна "предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время застряла в море".

По его мнению, продление действия лицензии должно также обеспечить "дополнительную гибкость".

"Мы будем сотрудничать с этими странами для предоставления конкретных лицензий по мере необходимости. Эта общая лицензия поможет стабилизировать рынок физической нефти и обеспечить, чтобы нефть дошла до стран, которые больше всего нуждаются в энергоносителях", – написал он в Твиттере.

По его словам, решение также поможет перенаправить существующие поставки в страны, которые больше всего в этом нуждаются, "уменьшив возможности Китая накапливать нефть со скидкой".

Санкции США против российской нефти

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Падение мировых цен на нефть, санкции США, а также удары украинских дронов обвалили цену на российское сырье в начале января 2026 года до минимумов со времен полномасштабного вторжения

Впрочем, с началом войны на Ближнем Востоке ситуация изменилась. РФ наращивает доходы от экспорта нефти. Этому, в частности, способствовало разрешение США на покупку подсанкционной российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: