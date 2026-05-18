Всего одна деталь поможет выбрать сладкий и спелый арбуз: что говорят эксперты

Эксперты объяснили, стоит ли покупать блестящие арбузы.

Блестящие овощи и фрукты притягивают взгляд многих потенциальных покупателей в продуктовых магазинах или на рынках. В Mashed рассказали, стоит ли покупать блестящие арбузы.

Отмечается, что блеск на арбузе чаще всего указывает на то, что он недозрелый. Поэтому он не будет таким сладким и вкусным.

В издании поделились, что спелые арбузы должны иметь тусклый, темный цвет с матовой текстурой кожуры. Это одни из главных признаков идеального арбуза.

Некоторые фрукты образуют слой, называемый околоплодником, который служит защитой для плода. Самый внешний слой внутри околоплодника называется эпикарпием - это восковая пленка, покрывающая плод, которая вырабатывается растением естественным образом по мере роста. Именно оне дает фрукту блеск.

У арбузов внешним слоем является кожура. По мере созревания плод становится более матовым.

Кроме того, в издании отметили, что арбуз не будет продолжать созревать после отделения от растения, в отличие от некоторых других фруктов. Это значит, что важно выбирать арбуз, который уже полностью готов к употреблению.

По данным Watermelon Times, в мире выращивается более 1200 сортов арбузов, и они все растут немного по-разному, и не все теряют блеск по мере созревания. Однако для многих видов арбузов наличие блеска является важным индикатором того, что он недозрелый.

Кроме того, в издании добавили, что стоит обращать внимание на след от места, где лежал арбуз во время роста. На спелом арбузе это пятно будет насыщенно-желтого цвета, а бледное или белое пятно является верным признаком недозрелого арбуза.

Как лучше нарезать арбуз

Ранее специалист по ножам Константино Дельнеро рассказал, как лучше нарезать арбуз. Он советует нарезать арбуз треугольными кусочками.

Кроме того, Дельнеро заявил, что подачи арбуза с вилкой или зубочистками лучше нарезать его кубиками. По его словам, это отличный вариант, который минимизирует количество отходов.

