Цены на молодой картофель на рынке обвалились после выходных: сколько уже стоит килограмм

Так же дешевеют и остальные овощи нового урожая.

Цены на молодой картофель от украинских производителей на Столичном рынке за выходные снизились на 20%. Сейчас килограмм овоща стоит в среднем 80 гривень, тогда как 15 мая его продавали по 100 гривень, говорится на сайте рынка.

Диапазон цен на отечественный молодой картофель составляет 75-130 грн/кг. При этом молодой импортный картофель подешевел за тот же промежуток времени еще сильнее – с 45 до 33 грн/кг, или более чем на 25%. Сейчас импортный картофель продают в пределах 30-35 грн/кг.

Что касается стоимости картофеля прошлогоднего урожая, то овощ уже несколько недель продают по стабильной цене – в среднем по 9 грн/кг. Дешевле всего этот овощ можно найти на рынке по 7 гривень за килограмм, а самые высокие цены у продавцов достигают 13 гривень за килограмм.

Видео дня

Также за выходные подешевели и другие овощи нового урожая. Молодая свекла потеряла 17 гривень и стоит сегодня в среднем 50 грн/кг (-25%). А стоимость молодой белокочанной капусты от отечественных производителей опустилась на 5 гривень – до 30 грн/кг (-14%).

Цены на продукты в Украине – последние новости

На прошлой неделе из фермерской продукции на рынке сильнее всего подешевела клубника из Закарпатья. Еще в понедельник ее стоимость составляла 255 грн/кг, а к четвергу цена ягоды упала до 140 грн/кг. Средняя стоимость украинской клубники снизилась с 260 до 170 грн/кг.

Так же, как и рыночные, снижаются и оптовые цены на молодой картофель от производителей – за неделю он подешевел с 75-130 до 40-120 грн/кг. Молодая белокочанная капуста потеряла почти половину стоимости – с 60-65 до 34-38 грн/кг.

Вас также могут заинтересовать новости: