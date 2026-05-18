Пакистан направил в Саудовскую Аравию эскадрилью истребителей и 8000 солдат, - Reuters

В 2025 году Пакистан и Саудовская Аравия подписали договор о взаимной обороне.

Пакистан направил в Саудовскую Аравию 8000 военнослужащих, эскадрилью истребителей и систему противовоздушной обороны в рамках договора о взаимной обороне, несмотря на то, что Исламабад выступает в качестве главного посредника в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

По словам собеседников агентства, Пакистан направил значительные боеспособные силы, предназначенные для поддержки саудовских вооруженных сил в случае новых атак.

Журналисты напомнили, что договор о взаимной обороне между Пакистаном и Саудовской Аравией обязывает их приходить на помощь друг другу в случае нападения. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф ранее говорил о том, что это ставит Саудовскую Аравию под "ядерный зонтик" Пакистана.

Видео дня

Источники отметили, что Пакистан развернул полную эскадрилью из примерно 16 самолетов, в основном истребителей JF-17, произведенных совместно с Китаем, которые были отправлены в Саудовскую Аравию в начале апреля. Также, по их словам, Пакистан направил две эскадрильи беспилотников.

Кроме того, Пакистан направил в Саудовскую Аравию китайскую систему противовоздушной обороны HQ-9. Источники рассказали журналистам, что все отправленное оборудование обслуживается пакистанским персоналом и финансируется Саудовской Аравией.

Собеседники агентства уточнили, что все военнослужащие, направленные Пакистаном в Саудовскую Аравию, будут выполнять в основном консультативные и учебные функции. Они напомнили, что в стране уже присутствуют пакистанские войска.

Кроме того, один из источников поделился с журналистами, что совместный договор предусматривает возможность развертывания в Саудовской Аравии до 80 000 пакистанских военнослужащих. Также соглашение предусматривает развертывание пакистанских военных кораблей.

Саудовская Аравия предложила договориться с Ираном о ненападении

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что власти Саудовской Аравии предложили союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном. В качестве подходящей модели рассматриваются Хельсинкские соглашения, которые смогли снизить напряженность в Европе во времена Холодной войны.

По мнению одного из арабских дипломатов, подобний пакт был бы принят большинством арабских стран, а также самим Ираном, который, по его словам, давно пытается донести до США и Запада идею о том, что регион должен сам управлять своими делами.

Вас также могут заинтересовать новости: