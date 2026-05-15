Рассказываем, какое удобрение лучше всего подходит для лука и чеснока и как не навредить грядке.

Май - самое время подкормить лук и чеснок: растения только пошли в рост и охотно отзываются на удобрения.

Именно сейчас они активно наращивают зеленую массу и закладывают будущий урожай, поэтому правильное питание в этот период особенно важно.

Разбираемся, чем подкормить лук и чеснок для крупных головок и быстрого роста.

Чем подкормить в мае чеснок и лук

Когда на грядках появляются "чубчики" лука и чеснока - пора проводить первую подкормку. Важно, чтобы к этому моменту на улице уже была стабильная плюсовая температура. Именно весной лук и чеснок активно наращивают зеленую массу, поэтому им в этот период прежде всего нужен азот - он помогает растениям быстро пойти в рост.

При весенней подкормке нужно учитывать несколько нюансов:

жидкие удобрения будут действовать быстрее и их растения легче усваивают;

подкормку лучше вносить по хорошо увлажненной земле - после полива или дождика;

оптимальное время - утро или вечер, когда нет палящего солнца, и азот не испаряется слишком быстро.

Чем же подкормить лук и чеснок? Для каждого овоща - свой рецепт.

Чем лучше подкормить лук весной

Лук считается достаточно неприхотливой культурой, но от дополнительного питания он не откажется - так он быстрее нарастит крепкое перо и сформирует здоровую луковицу.

Что можно для первой подкормки использовать:

нашатырный спирт 10% - 2-3 ложки разводят в ведре воды, такой раствор помогает мягко восполнить нехватку азота и стимулирует рост зелени;

аммиачную селитру - 15-20 граммов разводят в 10 литрах воды, селитра содержит азот в двух формах, поэтому дает быстрый и продолжительный эффект.

раствор куриного помета (1:20) или перепревшего навоза (0,5 кг на 5 л воды) - такие подкормки можно вносить через три недели после посадки;

дрожжевой раствор – 10 г сухих/100 г свежих дрожжей + 2 ст. л. сахара разводят в 10 л теплой воды, хорош для активного роста в начале сезона;

настой луковой шелухи - берут стакан шелухи (плотно утрамбованную), заливают 1 л кипятка и настаивают сутки, а затем разводят в 4 л воды, это натуральное средство помогает защитить от гнили благодаря природным фитонцидам.

Любые подкормки желательно вносить только по влажной почве, чтобы не повредить корневую систему растений.

Самое лучшее удобрение чеснока весной

Чеснок считается более требовательным, чем лук, поэтому весенняя подкормка особенно важна для будущего урожая. Именно в начале сезона формируются размер головок, плотность зубчиков и насыщенность вкуса.

Если после появления всходов кончики листьев начинают желтеть, это может говорить о нехватке питания. Ранее мы уже рассказывали, чем подкормить чеснок весной, чтобы не желтел.

Для первой весенней подкормки чаще всего используют:

сульфат аммония - 20 г на кв. метр, содержит азот и серу, которые помогают чесноку активно расти и формировать характерный острый вкус;

аммиачная селитра - 20-25 г на 10 л воды, подходит для быстрого восстановления растений после зимы и помогает нарастить зелень;

мочевина (карбамид) - 1 ст. л. на 10 л воды, это мягкий источник азота, который поддерживает равномерный рост;

биогумус или компостный настой - делают в пропорции 1:10, это подкормка с комплексом микроэлементов для укрепления растений.

Важно: дозировки превышать нельзя, иначе можно спровоцировать чрезмерный рост пера в ущерб формированию крупных головок чеснока.

Если говорить о том, чем нельзя подкармливать лук и чеснок, то не рекомендуют использовать свежий навоз и неразбавленный птичий помет - они могут обжечь корни, настой крапивы - будет провоцировать рост пера вместо формирования крупных головок, а также свежую траву и не перепревшие сорняки - они часто привлекают вредителей и повышают риск заболеваний.

