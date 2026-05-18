В мае Россия может совершить более 7000 пусков ударных дронов по Украине, - OSINT-аналитик

Май может стать новым пиком российских ударов после двух рекордных месяцев в начале 2026 года.

Российские оккупанты увеличили интенсивность ударов по Украине, применяя все больше ударных дронов и ракет. Об этом заявил OSINT-аналитик, студент факультета международных отношений Клеман Молен в соцсети X.

Он прогнозирует, что май может стать новым пиком российских ударов после двух рекордных месяцев в начале 2026 года. Молен отметил, что россияне в этом месяце, вероятнее всего, совершат более 7000 пусков ударных дронов.

По словам аналитика, около 30-40% беспилотников, запущенных россиянами в мае, составили ложные цели. Он подчеркнул, что так оккупанты хотят перегрузить украинскую ПВО.

Видео дня

Молен добавил, что россияне часто оснащают ложные цели разведывательным оборудованием или дополнительными ретрансляторами. Они помогают наводить основную волну ударных дронов и фиксировать позиции украинских радиолокационных станций.

Аналитик отметил, что в мае было всего несколько дней, когда россияне не наносили массированные удары по Украине. Это затишье позволило оккупантам накопить ресурсы и подготовить самую масштабную атаку за все время полномасштабной войны: 13-14 мая РФ запустить около 1600 дронов различных типов.

Молен обратил внимание на то, что россияне чаще всего пытаются поразить трансформаторные подстанции и объекты генерации, а также железнодорожные узлы и инфраструктуру. Кроме того, под удар часто попадают нефтегазовые объекты, крупные автозаправочные станции, промышленные зоны и логистические пункты вблизи линии фронта.

Россияне запускают дроны с кассетными зарядами

Ранее Telegram-канал "єРадар" сообщил, что после массированной атаки по Украине в ночь на 14 мая были обнаружены несколько ударных дронов, которые несли по три контейнера с кассетными зарядами.

Во время полета такие беспилотники сбрасывают контейнер с зарядами в любом месте на маршруте своего полета. Таким образом оккупанты могли атаковать как крупные города, так и поля, где работают аграрии.

Вас также могут заинтересовать новости: