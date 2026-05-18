Что делать с сиренью после цветения: садоводы раскрыли секрет

Этот нехитрый трюк поможет сирени намного пышнее цвети следующей весной.

Май считается главным сезоном цветения сирени. Однако после того как она начинает увядать, многие садоводы совершают ошибки, из-за которых куст будет хуже цвести в следующем году.

Опытные садоводы рассказали, как правильно ухаживать за сиренью после цветения, чтобы сохранить пышные соцветия и здоровье растения, пишет Homesandgardens.

Первое и самое важное правило – своевременно удалять увядшие соцветия. Специалисты посоветовали обрезать их сразу после того, как цветы начинают буреть, оставляя первую пару здоровых листьев. Это помогает растению не тратить силы на формирование семян и направить энергию на развитие новых цветочных почек.

При этом эксперты предупредили, что слишком глубокая обрезка может навредить будущему цветению, поскольку сирень начинает закладывать почки на следующий сезон сразу после окончания цветения.

Также садоводы рекомендуют проводить легкую формирующую обрезку. Если куст сильно разросся, стоит удалить старые, сухие и поврежденные ветви, а также проредить загущенные побеги. Однако сильную обрезку летом и осенью делать не советуют, иначе растение может не зацвести следующей весной.

После цветения сирень полезно подкормить. Для этого подойдет компост или комплексное удобрение. Подкормка помогает укрепить растение и способствует более активному цветению в будущем сезоне.

Кроме того, специалисты посоветовали мульчировать почву вокруг куста. Мульча помогает удерживать влагу и защищает корни от перегрева в жаркую погоду. При этом ее не стоит насыпать вплотную к стволу, чтобы избежать загнивания.

Отдельное внимание эксперты уделяют солнечному свету. Сирень лучше всего растет на открытых солнечных участках и нуждается минимум в шести часах прямого солнца в день. Недостаток освещения часто становится причиной слабого цветения.

Еще одна распространенная ошибка - чрезмерный полив. Несмотря на любовь к влаге, сирень считается довольно засухоустойчивым растением и плохо переносит постоянно мокрую почву. Садоводы отметили, что переувлажнение может привести к стрессу корней и уменьшению количества цветов.

Эксперты подчеркнули, что при правильном уходе после цветения сирень уже следующей весной порадует еще более пышным и ароматным цветением.

