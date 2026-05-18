Роза, которую 'не берут болезни', погибла от вируса: садовница рассказала о своем опыте

Вирус может заразить все розы в саду.

Сорт розы "Knock Out", выпущенный в 1995 году, стал победителем конкурсов и получила всеобщее признание как долгоцветущее, неприхотливое в уходе, устойчивое к болезням растение, способное выдержать любые испытания в саду и противостоять капризам природы. Однако, и этот сорт имеет свои риски, пишет о собственном опыте главный редактор журнала Southern Living Либби Монтейт Минор.

Она рассказала, что решила высадить в своем саду этот сорт розы, надеясь на его устойчивость к болезням. Напомним, что многие розы капризны и подвержены таким болезням, как черная пятнистость и мучнистая роса.

"И поэтому эта более выносливая разновидность, способная противостоять всем невзгодам и не требующая регулярного опрыскивания фунгицидами, казалась чемпионом среди кустовых роз. Но у нее был фатальный недостаток", - пишет Либби.

Розу Knock Out она посадила на клумбе в домашнем палисаднике. Однако этот сорт столкнулся с вирусом Розетты (розеточной болезнью). Это серьезная болезнь роз, которую переносит микроскопический клещ эриофид. Клещи могут перемещаться с куста на куст вместе с ветром, распространяя вирус по всему участку. Болезнь вызывает деформирование цветков, которые не раскрываются полностью. Стебли становятся более толстыми и колючими, а на концах могут образовываться красные пучки побегов и листьев.

"К сожалению, единственное решение – выбросить растение, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", - написала автор. Она добавила, что если роза погибла от вируса, то на ее месте нельзя высадить другой куст - его постигнет та же печальная участь.

Однако существует множество других цветущих кустарников , которые могут занять место такой розы. Например, азалии, гортензии, камелии, рододендроны, форзиции, калины, буддлеи.

Напомним, что весна, а именно период после заморозков, считается лучшим временем для посадки роз. Это дает кустам достаточно времени для формирования крепкой корневой системы до наступления жары. Альтернативой является осень – примерно за шесть недель до первых заморозков, особенно в регионах с мягким климатом.

