Тимочко оценил, способна ли Беларусь провести военную операцию против Украины

Тимочко отметил, что огромное количество арсеналов Белоруссии уже давно было израсходовано россиянами для своих нужд.

Путинско-белорусская риторика сейчас – это риторика из категории "держите меня семеро", заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского радио.

Тимочко поделился, что Украина знает об их потенциальных намерениях и рисках, которые могут там возникать.

"Помимо разговоров, мы проводим и определенную работу – это и оповещение населения, и строительство фортификаций там, привлечение и размещение подразделений, и подготовка местности для обороны", – отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Видео дня

Он считает, что это важный момент, и об этом нужно говорить, чтобы противник не манипулировал на каком-то психологическом или когнитивном уровне с целью посеять панику или сковать Силы обороны Украины или наших союзников.

"Мы же помним, как перед широкомасштабным вторжением Россия довольно сильно запугала большое количество стран своей "сверхмощью", тем, что они "вторая армия мира", что они "могут пройти по территории Европы так быстро, как может двигаться российский солдат" и т. д… Боевые действия в Украине показали совершенно иной результат их возможностей. То же самое и здесь", – добавил Тимочко.

Он считает, что должен проводиться анализ потенциала и коэффициента полезного действия потенциальных агрессивных действий Беларуси не только для самой Беларуси, но и для России в целом.

"На сегодняшний день я не уверен, что Беларусь готова проводить даже качественные военные операции оперативного уровня. Дело в том, что начать любую военную операцию они могут. Но каким финалом она для них закончится и какие это будет иметь последствия в дальнейшем – это, я думаю, даже Лукашенко не может сказать", – заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Тимочко рассказал, что для того, чтобы провести какую-либо военную операцию оперативного уровня, как это делают россияне, нужно не менее 50 тысяч регулярных войск для начального этапа. Более того, как минимум половину от этого нужно иметь в резерве.

"На сегодняшний день белорусская армия, если не ошибаюсь, насчитывает около 60 тысяч человек. Но это по всей Беларуси, и им придется держать такой контингент. Всеобщей мобилизации они не вводили", – отметил он.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ поделился, что хотя в Беларуси и есть российский контингент, но его там в пределах 2-5 тысяч человек.

"И мы понимаем, что большинство из них – это, как правило, руководящий состав белорусской армии. Это старшие офицеры, "вагнеровцы", инструкторы. В любом случае это не то количество регулярных сил российской армии, которое может принудить Беларусь воевать", – подчеркнул он.

Тимочко отметил, что огромное количество арсеналов Белоруссии уже давно исчерпали россияне для своих нужд. К тому же, белорусская инфраструктура не настолько качественна и сетевая, как была даже в России или в Украине, чтобы начинать массированные наступления по широкому фронту.

Угроза со стороны Беларуси: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины, бригадного генерала Павла Палисы, Украина рассматривает риски со стороны Беларуси, однако не делает поспешных выводов относительно характера ее участия в войне. Палиса отметил, что потенциальная угроза для Черниговской и Киевской областей сохраняется, пока в Беларуси остается режим, лояльный к России. Он напомнил, что накануне полномасштабного вторжения 2022 года с территории Беларуси уже осуществлялось наступление на Украину, хотя руководство страны публично заявляло, что не имеет таких планов. Палиса также не стал утверждать, что Россия использует в настоящее время территорию Беларуси для запуска дронов по Украине.

Также мы писали, что капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко заявил, что белорусы понимают: если произойдет удар с территории Беларуси, то последует и ответный удар. Рыженко также отметил, что в Беларуси есть предприятия нефтеперерабатывающего комплекса, которые могут снабжать вооруженные силы страны. Он добавил, что они находятся на границе с Украиной и Беларусь понимает, что Украина может нанести ответный удар как по местам запуска оружия против нас, так и по нефтеперерабатывающему комплексу. Палиса уверен, что в Беларуси понимают, что сейчас ситуация не на их стороне.

Вас также могут заинтересовать новости: