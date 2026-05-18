Россия пытается скрыть от мира реальные потери нефтяного сектора, – Зеленский

Только за первые несколько месяцев этого года объемы нефтепереработки сократились на 10%.

Украина получила новые российские документы с оценкой потерь РФ от войны в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

По его словам, Россия пытается скрыть эту оценку как от мира, так и от внутренней российской аудитории. В частности, первым весомым фактором является сокращение числа действующих нефтяных скважин.

"Только одна российская нефтяная компания – и не самая крупная – уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах", – сказал президент.

Второй индикатор, по словам главы государства, – это сокращение нефтепереработки как минимум на 10% за несколько месяцев 2026 года.

"Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем наращивать это направление наших активных действий", – отметил Зеленский.

Президент также сообщил о проблемах РФ в банковской сфере. Он отметил, что 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые иным путем не решить. И еще 8 банковских учреждений накопили критические проблемы, которые невозможно перекрыть без привлечения сторонних ресурсов.

"Оптимистичны для нас и показатели дефицита федерального бюджета в этом году, а именно уже почти 80 миллиардов долларов на пятом месяце года, и это на фоне банкротства значительной части российских региональных бюджетов", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что поручил руководителю СЗРУ распространить полученную информацию о попытках России привлечь мировые компании к исправлению кризисной финансовой ситуации и схемам обхода санкций.

"В частности, мы зафиксировали, к сожалению, попытки наладить вывоз зерна с временно оккупированной территории Крыма, а также иную экономическую эксплуатацию полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеров. Фиксируем и попытки привлечь в российские нефтегазовые арктические проекты инвестиции и технологии из стран демократического мира. Знаем, как противодействовать", – заявил глава государства.

Ранее издание Forbes сообщало, что санкции начали "догонять" Россию на пятом году войны. Отмечается , что ее экономика переживает спад, находится на грани рецессии, а валовой внутренний продукт России вырастет в 2026 году лишь на 1%.

Между тем Bloomberg сообщает, что в первом квартале российская экономика сократилась впервые с начала 2023 года. На фоне этого Минэкономики РФ ухудшило прогноз роста на 2026 год до 0,4% с 1,3%. Тогда как бюджетный дефицит в апреле достиг рекорда, а за четыре месяца уже превысил план на год.

