Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 19 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,16 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,41 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,16/44,19 грн/долл., а к евро – 51,42/51,44 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 18 мая вырос на 18 копеек и составил 44,35 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составлял 51,70 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,75 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что на этой неделе наличный доллар будет находиться на уровне 44,00-44,50 грн (при этом с переходом на более высокую ступень по сравнению с ожиданиями прошлой недели в 43,75-44,25 грн/долл.). Наличный евро же будет находиться в пределах 51,25-52,00 грн.

