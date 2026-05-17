Многие огородники неправильно высаживают рассаду и получают скудный урожай.

Помидоры выращивают, наверное, все украинцы, у которых есть свободный участок земли. Культуру можно растить в открытом грунте, в теплице и даже на балконе. Сегодня поговорим о первом варианте и расскажем, как правильно высадить рассаду томатов в открытый грунт и что нужно делать, чтобы собрать тройной урожай.

Как сажать помидоры в открытый грунт

Высадка рассады помидоров в открытый грунт должна происходить по всем правилам, а если учитывать еще и некоторые хитрости, то в итоге вы получите больший урожай, чем привыкли. Главный нюанс заключается.в том, можно ли заглублять рассаду томатов при высадке в грунт - именно метод глубокой посадки способен дать впечатляющий результат. Суть в том, чтобы поместить корни рассады в питательную среду в конкретном месте.

По мнению опытных садоводов, подготовленную рассаду можно размещать в грунте лишь после того как минуют заморозки, а температура ночью не будет опускаться ниже 7 градусов по Цельсию. Почва должна быть рыхлой и плодородной, слегка кислой или нейтральной. Уровень pH необходимо создать на уровне от 6 до 7, измеряя его специальным прибором. Далее - сделать ямку глубиной 25 см, насыпать в каждую лунку щепотку древесной золы. Это удобрение необходимо, так как содержит большое количество калия, который стимулирует плодоношение у томатов. Также не лишним будет всыпать щепотку кофейной гущи, в составе которой много азота - он помогает растениям наращивать зеленую массу. Также некоторые опытные садоводы кладут в ямку нарезанную кожуру бананов - она содержит калий и другие микроэлементы, стимулирующие цветение томатов.

Затем все удобрения нужно немного присыпать землей, полить водой и только потом высаживать рассаду, чтобы ее корни не касались подкормок, предварительно убрав нижние листья. Рассаду лучше размещать вертикально под небольшим наклоном, а не строго прямо. Последний шаг - засыпать корни и стебель землей, потом слегка ее придавить руками, чтобы не было "воздушных карманов", и немного полить водой. Именно такой метод посадки позволит томатам впитать максимум полезных веществ и дать отличный урожай.

Также стоит учитывать и то, когда сажать рассаду помидоров в открытый грунт, ведь на лунный календарь ориентируются многие садоводы. В мае наиболее благоприятными датами стали 19, 20, 21 число, а также период с 28 по 30 мая.

