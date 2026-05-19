Украина не исключает использования Беларуси в войне, – ОП

Палиса: Россия может использовать Беларусь в качестве элемента войны, но делать поспешные выводы пока рано.

Украина рассматривает риски со стороны Беларуси, однако не делает поспешных выводов относительно характера ее участия в войне. Об этом в интервью 24 Каналу заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса.

По его словам, потенциальная угроза для Черниговской и Киевской областей сохраняется, пока в Беларуси остается режим, лояльный к России.

"До тех пор, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный Путину режим, мы всегда будем потенциально рассматривать Беларусь как угрозу", – отметил Палиса.

Он напомнил, что накануне полномасштабного вторжения 2022 года с территории Беларуси уже осуществлялось наступление на Украину, несмотря на публичные заявления белорусского руководства об отсутствии таких планов.

Отдельно чиновник прокомментировал ситуацию с российскими воздушными атаками, отметив, что во время массированных ударов дроны РФ двигались вдоль белорусской границы, не пересекая ее.

В то же время он предостерег от преждевременных выводов о том, использует ли Россия территорию Беларуси непосредственно для запуска вооружений.

"Я бы не делал таких поспешных выводов… возможно, используется оборудование для управления дронами с территории Беларуси", – сказал он.

Таким образом, по оценке Офиса Президента, Беларусь остается важным фактором безопасности на северном направлении, однако характер ее возможного вовлечения в войну требует осторожной оценки.

Ранее капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко сообщил, что в случае использования территории Беларуси для атак на Украину, страну ждут удары по логистике. Он отметил, что белорусы понимают, что если произойдет удар с территории Беларуси, то будет и ответ.

Также военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман пояснил, что у Беларуси нет сил и средств, чтобы начать какие-либо полномасштабные действия против Украины. Он считает, что для Беларуси это скорее может быть северное направление, а не южное. "Это Сувальский проход, это может быть Литва. Туда они могут попытаться что-то предпринять", – сказал обозреватель.

