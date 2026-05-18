Больше российская фантазия: Тимочко об ударах по 'центрам принятия решений'

По его словам, центр принятия решений - это прежде всего люди, определяемые их профессией и должностными обязанностями, а не здания.

В Украине принимают решения и руководят обороной от российской военной агрессии не здания, а люди. Поэтому кремлевская риторика об ударах по "центрам принятия решений" - "это больше российская фантазия". Об этом заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского радио.

"Стоит различать два момента. Символические удары по административным объектам, которые до широкомасштабного вторжения выполняли роль помещений, где находились различные органы исполнительной, законодательной власти, местного самоуправления - это один момент. Второй момент - что такое центр принятия решений? Наверное, это прежде всего люди по профессиональным признакам, по должностным обязанностям, которые отвечают непосредственно за оборону Украины", - сказал он.

По словам Тимочко, за время широкомасштабного вторжения, в период гораздо худшего положения дел, чем сейчас, в плане противовоздушной обороны, в плане авиации, в плане возможностей противника, им не удалось ни дезорганизовать нас, ни уничтожить должностных лиц, которые, собственно, ответственны за оборону и безопасность страны.

"Поэтому, когда мы говорим об ударах по "центрам принятия решений" - это скорее российская фантазия. Ну, допустим, уничтожат они какое-то сооружение (как это было в первый год большой войны в Харькове и Николаеве). И что? В Украине решения принимают не сооружения, а люди. И обороной руководят не сооружения, а люди. Здание может выполнять какое-то номинальное назначение с целью укрытия или концентрации какого-то оборудования для выполнения конкретных задач", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в современных условиях все это в любом случае происходит рассредоточенно - как органы власти, так и органы военного управления. Аналитик отметил:

"У нас же даже военные штабы действуют в пределах линии фронта, в прифронтовых городах, и врагу не удалось дезорганизовать там работу, не говоря уже о тыловых районах. Украина способна рассеять соответствующие структуры, есть возможность использования объектов, способных выдерживать сверхмощные удары, у нас есть много и современных сооружений, и еще с постсоветских времен, функционал которых предусматривался даже на случай ядерных ударов. Но ради какого-то символизма, конечно, враг может попытаться наносить удары по административным зданиям".

По его словам, такие угрозы однозначно нужно воспринимать всерьез, но не для паники, не для какой-то истерики, а для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от потенциальных рисков или ударов врага.

"Мы, к сожалению, каждый день переживаем сейчас удары как по гражданской инфраструктуре, так и по жилым домам", - сказал Тимочко.

Угроза российских ударов

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил о признаках подготовки российскими захватчиками очередной массированной комбинированной атаки ракетами и дронами по нашей стране.

Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военных пунктов".

