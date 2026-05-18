'Россия теряет добычу нефти, и это действительно очень больно': Зеленский о ударах по НПЗ

В России за первые пять месяцев года дефицит совокупных доходов оказался значительно больше, чем планировалось на весь год.

Успешными результатами серии украинских дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре России стало то, что россияне сокращают нефтеперерабатывающие мощности и останавливают скважины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения к украинцам.

В частности, президент заслушал доклад разведки о российских потерях от "украинских санкций": "Только за эти месяцы минус 10 процентов российской нефтепереработки. Важно также отметить, что российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины. Это еще более существенно. Природа российской нефтедобычи такова, что им именно это наиболее неприятно. Конечно, кроме потери денег".

Как пояснил глава государства, чтобы возобновить добычу на скважинах, России нужно сделать гораздо больше, чем многим другим нефтяным странам, которые закрывают скважины, реагируя даже на колебания рынка.

"Россияне так не могут. Для них потеря добычи – это действительно очень больно. И если говорить об общих российских государственных доходах, то благодаря нашему комплексному давлению – на всех уровнях – за пять месяцев года у них уже дефицит значительно больше, чем они планировали на год", – подчеркнул Зеленский.

Способность Кремля финансировать войну

Вместе с тем, как подчеркнул Зеленский, российский диктатор Владимир Путин, конечно, "отложил деньги на войну, но точно не столько, чтобы воевать бесконечно".

"Каждый наш ответный удар, каждый наш совместный с партнерами шаг давления – все это подталкивает Россию к завершению своей войны. Сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и Путин ведет Россию к банкротству. И различные схемы, которые они придумывают, чтобы заработать деньги, им не помогут. Мы видим эти российские схемы. Мы фиксируем их. И будем их ломать", – подчеркнул Зеленский.

Цены на нефть – последние новости

По данным Bloomberg, стоимость российской нефти марки Urals в мае выросла до самого высокого уровня с октября 2023 года из-за подорожания "черного золота" в результате войны на Ближнем Востоке.

По данным Reuters, цена на нефть в мире утром 18 мая продолжила рост. Котировки подтолкнула вверх дроновая атака Ирана на атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах, а также информация о возможном обсуждении президентом США Дональдом Трампом вариантов военных действий против официального Тегерана.

