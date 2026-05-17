Даже самая дорогая кофемашина со временем теряет вкус напитка, если не очищать ее от кофейных масел.

Не все кофеманы знают, что кофемашине нужна не только очистка от накипи, но и удаление кофейных масел. Они постепенно накапливаются в фильтрах, заварочном блоке и внутри устройства, из-за чего кофе становится горче, а работа техники ухудшается.

Разберемся, как почистить кофемашину в домашних условиях и какие средства для этого подойдут.

Как почистить кофемашину от накипи и масляных отложений

Кофейные масла неизбежно образуются каждый раз, когда вы готовите напиток. Особенно активно они накапливаются, если вы используете зерна темной обжарки или часто готовите эспрессо. Без своевременной очистки эти масла могут забить отверстия и фильтры, делая вкус кофе тяжелым и неприятным.

Один из самых эффективных методов – специальные таблетки для удаления кофейных масел. Их обычно помещают в отсек для молотого кофе или в заварочный блок и запускают программу очистки. Проводить такую процедуру производители рекомендуют примерно раз в месяц или после 200–300 чашек кофе.

Как почистить кофемашину лимонной кислотой

Но если не хочется тратиться на специальные средства, можно использовать обычную лимонную кислоту: растворите примерно 20–30 граммов в одном литре теплой воды, залейте раствор в резервуар для воды и запустите цикл промывки (без зерен). После процедуры несколько раз промойте систему чистой водой.

Впрочем, важно понимать, что лимонная кислота эффективнее справляется именно с накипью, чем непосредственно с кофейными маслами. К тому же, если раствор будет слишком концентрированным, он может повредить резиновые или металлические части кофемашины, поэтому пользоваться этим методом слишком часто нежелательно.

Чем почистить кофемашину – другие популярные способы

Также неплохой результат дает и обычная ручная чистка съемных деталей. Заварочный блок, рожок, фильтры и сетки желательно регулярно промывать теплой водой с мягким моющим средством, а для труднодоступных мест использовать небольшую щетку.

Только не стоит применять металлические губки или абразивные порошки, так как они могут поцарапать и повредить детали.

Наконец, капучинатор требует особого внимания: остатки молока быстро смешиваются с кофейными маслами и образуют плотный налет, поэтому систему для молока лучше промывать сразу после каждого использования.

А что самое главное – зная, как почистить кофемашину от кофейных масел, вы не только улучшите вкус напитка, но и продлите срок службы аппарата.

