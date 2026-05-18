Война с Ираном: топливный кризис может привести к новым банкротствам авиакомпаний

Самой громкой жертвой топливного кризиса стала авиакомпания Spirit Airlines.

Финансовый директор Ryanair Нил Сорахан предупредил, что из-за стремительного роста цен на авиационное топливо еще несколько авиакомпаний могут прекратить деятельность вслед за Spirit Airlines, пишет Business Insider.

В интервью CNBC топ-менеджер заявил, что наибольший риск грозит перевозчикам, которые испытывали финансовые проблемы еще до начала войны между Ираном и США.

"Я думаю, что этой зимой мы увидим, как некоторые более слабые авиакомпании, которые и до войны находились в сложном положении, могут просто не выжить", – сказал Сорахан.

Цены на нефть резко выросли

После начала войны в конце февраля цена на нефть Brent подскочила более чем на 50% – до 110 долларов за баррель. Стоимость авиационного топлива почти достигла 200 долларов за баррель, хотя впоследствии несколько снизилась – примерно до 163 долларов.

"Топливо традиционно является второй по величине статьей расходов для авиакомпаний после зарплат персонала", – говорится в статье.

Самой громкой жертвой топливного кризиса стала Spirit Airlines. Американский лоукостер еще в прошлом году проходил процедуру банкротства и реструктуризации, а в начале мая 2026 года полностью прекратил полеты, назвав среди ключевых причин именно резкое подорожание топлива.

Ryanair защитилась от скачка цен

В Ryanair заявили, что компании удалось избежать серьезного удара благодаря хеджированию цен на топливо.

Генеральный директор перевозчика Майкл О’Лири сообщил, что около 80% топлива для Ryanair закуплено по фиксированной цене – 67 долларов за баррель. Из-за этого авиакомпания пока не планирует сокращать рейсы или менять летнее расписание.

По словам Сорахана, еще несколько месяцев назад Ryanair серьезно опасалась дефицита топлива из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, однако сейчас у компании гораздо больше уверенности в стабильных поставках.

Он также отметил, что Европа сейчас меньше зависит от нефти с Ближнего Востока, поскольку все больше импортирует ее из США, Венесуэлы и Бразилии.

Компания готовится даже к "Армагеддону"

Несмотря на относительный оптимизм, Ryanair рассматривает и худшие сценарии развития событий, сообщает Business Insider.

"Есть ли у нас планы на случай своего рода "Армагеддона"? Конечно, есть. Но я не думаю, что до этого дойдет", – заявил финансовый директор компании.

На данный момент Ryanair планирует выполнять полное летнее и зимнее расписание рейсов.

В понедельник авиакомпания сообщила, что за финансовый 2026 год перевезла 208 миллионов пассажиров, сохранив статус крупнейшего авиаперевозчика Европы. Чистая прибыль Ryanair выросла на 40% – до 2,26 млрд евро.

Цены на билеты: последние новости

Напомним, финансовый директор крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании Нил Сорахан заявил, что Ryanair этим летом не столкнется с дефицитом авиационного топлива. В то же время отдыхающие, бронирующие рейсы на более поздний срок в этом году, могут столкнуться с повышением цен. В авиакомпании подтвердили, что цены на билеты снизились в последние недели из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Речь шла о том, что компания снизила свой прогноз по ценам на билеты этим летом – ожидается, что цены останутся "в целом на уровне прошлого лета".

