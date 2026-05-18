19 мая в Украине заметно потеплеет, но дожди и грозы продолжатся

Во вторник, 19 мая, в Украине ожидается мокрая погода с дождями и грозами. Несмотря на осадки, температура в большинстве областей заметно повысится. Особенно тепло и даже жарко станет на востоке и северо-востоке, где воздух прогреется до +25°...+28°. На западе задержится более свежая погода, +19°...+23°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°, дождь с грозой.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +9°, днем +22°, дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°, дождь.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь.
- В Тернополе 19 мая ночью +9°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +23°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +21°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем будет +21°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°, дождь.
- В Виннице завтра будет +11°...+23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Житомире в понедельник ночью +11°, днем +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Черкассах завтра ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +13°...+28°, дождь с грозой.
- В Одессе 19 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +14°, днем +23°, дождь с грозой.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +13°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°, дождь с грозой.
- В Запорожье температура ночью +13°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +28°, облачно с прояснениям, дождь с грозой.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +28°, дождь с грозой.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +28°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +12°...+24°, дождь с грозой.
- В Краматорске завтра будет дождь с грозой, температура ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, возможен дождь с грозой.
Какой праздник 19 мая, приметы погоды
19 мая - святого священномученика Патрикия, епископа Прусского. По приметам, если утром много росы, то будет хороший урожай огурцов и зелени.