Меркель советует Европе говорить с Путиным об Украине, но сама не хочет в этом участвовать

Европейский Союз не использует все свое дипломатическое влияние для содействия прекращению полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сказала экс-канцлер Германии Ангела Меркель, пишет Politico.

"Военная поддержка, которую мы оказывали до сих пор, абсолютно правильна. Но мы должны сделать гораздо больше для создания сдерживающего эффекта. Сожалею, что Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал", – сказала Меркель в интервью общественной телерадиокомпании WDR.

Она добавила, что считает недостаточными только контакты президента США Дональда Трамп с Россией.

Издание напомнило, что Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год. За четыре месяца до полномасштабного вторжения России в Украину она на заседании Европейского совета предлагала установить дипломатический формат между ЕС и Россией. Однако, по словам Меркель, это предложение не было реализовано из-за "разногласий внутри блока относительно наилучшего способа взаимодействия с Москвой".

"Нужно продолжать работать над этим, пока не будет достигнута общая позиция. Дипломатия всегда была обратной стороной медали, в том числе и во время холодной войны", – сказала она.

Вернется ли Меркель к переговорам с Путиным

Напомним, что в Европе обсуждается назначение специального посланника для мирных переговоров между Россией и Украиной. При этом Меркель рассматривается в качестве одного из возможных кандидатов на должность посланника ЕС по вопросам мира, призванного помочь завершить войну.

Однако сама Меркель заявила, что ее офис не получал никаких официальных запросов по этому поводу. Она подчеркнула, что только те, кто находится у власти, являются заслуживающими доверия переговорщиками.

"Мы проводили переговоры с Путиным в 2014 году потому, что обладали политической властью. Эта власть необходима. Мне никогда бы не пришло в голову попросить посредника поехать в Минск от моего имени и поговорить с Путиным… Это нужно делать самостоятельно", – сказала Меркель.

Добавим, что Меркель принимала участие в договоренностях о заключении Минских соглашений в 2014 и 2015 годах с целью прекращения боевых действий в Украине. Однако соглашения не обеспечили прочного прекращения огня. Нарушения регулярно продолжались, пока в 2022 году не началось полномасштабное вторжение России.

Как писал УНИАН, о возможностях для начала переговорного процесса с Россией высказался и президент Финляндии Александер Стубб. По его словам, начало диалога приближают сильная позиция Украины и европейские интересы, связанные с присутствием за столом переговоров.

При этом, по словам министра иностранных дел КНР Ван И, который комментировал визит американского президента в Пекин, Китай и США много сделали для приближения мирного процесса. Он уверяет, что обе страны надеются на скорейшее прекращение военных действий.

