Россия потеряла вертолёт Ми-8 редкой модификации, – СМИ

Российская авиация могла потерять вертолет Ми-8 редкой модификации при неустановленных обстоятельствах, сообщает "Милитарный", ссылаясь на российские пропагандистские ресурсы.

Издание сообщило, что на обнародованных снимках фигурирует вертолет одной из модификаций Ми-8МТПР-1. Это специализированный борт радиоэлектронного подавления, созданный на базе Ми-8МТВ-5-1.

"От серийных Ми-8МТВ-5-1 эта версия отличается отсутствием рампы и бронеплит кабины экипажа, суженными левыми сдвижными дверями, меньшим количеством иллюминаторов, а также дополнительной антенной на хвостовой балке", – отмечают аналитики.

Однако, как говорится в статье, на данный момент точно неизвестно, действительно ли был потерян вертолет этой модификации. Все потому, что обстоятельства инцидента остаются невыясненными.

Издание предполагает, что среди возможных причин может быть поражение вертолета украинским дроном, работа средств противовоздушной обороны, в том числе и российских, или техническая неисправность.

Аналитики отметили, что Россия уже не впервые теряет вертолеты такого типа. По данным аналитического сервиса Oryx, с начала полномасштабного вторжения России в Украину враг мог потерять как минимум пять Ми-8МТПР-1.

Ми-8МТПР-1: характеристики

Боевая машина оснащена комплексом "Рычаг–АВ", который включает аппаратуру постановки помех Л187А. Комплекс работает в диапазоне 5,1–11 ГГц и способен одновременно подавлять до восьми целей в секторе около 45° на расстоянии до 150 км. Энергетический потенциал подавления оценивается примерно в 105 кВт на каждую цель.

Издание сообщило, что масса вертолета составляет около 1200 кг, а по отдельным оценкам до 1400 кг, и занимает большую часть грузового отсека базового вертолета Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского авиационного завода.

Добавляется, что в передней части грузового отсека расположено рабочее место оператора системы. Ми-8МТПР-1 способен находиться в воздухе до 2,4 часа. Обычно полеты выполняются на высоте около 3000 метров.

Ранее УНИАН сообщал, что спутниковые снимки Maxar и SkySat указывают на то, что Россия размещает некоторые типы своих самолетов на гражданских аэродромах. Сообщается, что одним из таких аэродромов стал аэропорт "Жуковский", расположенный в Московской области РФ. По данным, на нем находятся как минимум четыре стратегических бомбардировщика Ту-160, а также по одной единице стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М3. Журналисты предполагают, что таким образом Россия фактически прикрывается гражданскими пассажирами как живым щитом для сохранения своей военной авиации.

Также мы писали, что по данным аналитика AviVector, в настоящее время Россия имеет "на бумаге" в строю 18 стратегических бомбардировщиков Ту-160, срок активной службы которых составляет уже 39 лет. Указывается, что из них для ракетных ударов по Украине используется 7 бомбардировщиков. Кроме того, из 18 Ту-160, находящихся в строю, ориентировочно от семи до девяти находятся на площадках Казанского авиазавода, который является производителем этих стратегических бомбардировщиков. Аналитики отмечают, что для боевых вылетов Ту-160 используются преимущественно авиабазы "Энгельс" и "Украинка" на Дальнем Востоке.

