Не просто 'сладкая' вода: ученые раскрыли удивительную пользу арбуза для здоровья

Этот сочный плод выступает уникальным природным источником аминокислот.

Арбуз уже давно стал излюбленным летним лакомством, однако исследования показывают, что этот освежающий плод может приносить пользу, далеко выходящую за рамки простого утоления жажды.

Исследователи обнаружили, что люди, регулярно употребляющие арбуз, как правило, имеют более здоровый общий рацион, а также могут поддерживать более эффективную работу сердца и сосудов, пишет ScienceDaily.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, заявляет, что арбуз обеспечивает впечатляющее сочетание питательных веществ, антиоксидантов и природных соединений, связанных с сердечно-сосудистым и метаболическим здоровьем.

Высокое содержание воды и низкая калорийность также делают его простым способом добавить больше фруктов в свой рацион.

Арбуз связали с более высоким качеством рациона

В ходе одного исследования были изучены данные Национального опроса по проверке здоровья и питания (NHANES) с целью сравнения рациона тех, кто ест арбуз, и тех, кто его не употребляет, на всей территории Соединенных Штатов. Анализ показал, что как дети, так и взрослые, потреблявшие арбуз, в целом имели более качественный рацион.

Согласно полученным результатам, потребители арбузов получали больше пищевых волокон, магния, калия, витамина C, витамина A, ликопина и других каротиноидов. В то же время они потребляли меньше добавленного сахара и насыщенных жиров.

Такое сочетание примечательно, поскольку многие американцы все еще с трудом достигают рекомендуемых целей по потреблению фруктов. Диетические рекомендации для американцев (DGA) советуют употреблять от 350 до 600 граммов фруктов ежедневно, однако большинство взрослых и детей потребляют лишь около половины этого объема.

Соединения в арбузе могут поддерживать здоровье сердца

В ходе отдельного клинического испытания в Университете штата Луизиана изучали, может ли арбузный сок помочь защитить функцию кровеносных сосудов в периоды повышенного уровня сахара в крови. В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом перекрестном исследовании приняли участие 18 здоровых молодых людей, которые ежедневно пили арбузный сок на протяжении двух недель.

Исследователи сосредоточили внимание на двух природных соединениях арбуза, L-цитруллине и L-аргинине, которые участвуют в выработке оксида азота. Оксид азота помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться, что является важной частью здорового кровообращения и сердечно-сосудистой функции.

Исследование обнаружило доказательства того, что добавление в рацион арбузного сока помогало поддерживать сосудистую функцию при гипергликемии и влияло на вариабельность сердечного ритма.

"Мы признаем, что хотя размер выборки оказался небольшим (18 здоровых молодых мужчин и женщин) и требуются дополнительные исследования, эта работа дополняет существующий объем доказательств, поддерживающих регулярный прием арбуза для сердечно-сосудистого и метаболического здоровья. В дополнение к L-цитруллину и L-аргинину, арбуз является богатым источником антиоксидантов, витамина C и ликопина – все они могут помочь снизить окислительный стресс и сыграть роль в профилактике сердечных заболеваний", – объяснил доктор философии Джек Лоссо, профессор Школы диетологии и пищевых наук Университета штата Луизиана.

Последующие исследования продолжают изучать преимущества

С момента публикации тех работ дополнительные обзоры и метаанализы продолжили изучать роль арбуза в сосудистом и метаболическом здоровье. Исследователи сообщали, что потребление арбуза и добавки с L-цитруллином могут улучшить показатели, связанные с эластичностью сосудов и кровообращением, включая скорость пульсовой волны и эндотелиальную функцию.

Ученые проявляли особый интерес к арбузу, поскольку он является одним из самых богатых природных пищевых источников L-цитруллина. Недавние обзоры подчеркнули потенциальную роль этого плода в поддержке выработки оксида азота, здорового кровотока и сердечно-сосудистой функции, хотя эксперты акцентировали внимание на том, что крупные долгосрочные исследования все еще необходимы.

Арбуз также насыщен ликопином – мощным антиоксидантом, связываемым со снижением окислительного стресса и потенциальной пользой для здоровья сердца. Сорта красного арбуза, как правило, содержат особенно высокий уровень ликопина.

Утоляющий жажду низкокалорийный плод

Помимо исследовательского ажиотажа, арбуз остается богатым питательными веществами плодом, которым легко наслаждаться круглый год. Порция весом около 300 граммов содержит всего 80 калорий и обеспечивает 25% суточной нормы витамина C вместе с 8% суточной нормы витамина B6.

Этот плод также примерно на 92% состоит из воды, что делает его отличным вариантом для утоления жажды в жаркую погоду или после физических упражнений.

Независимо от того, подается ли он на летнем барбекю, смешивается в смузи или добавляется в салаты, арбуз предлагает простой способ увеличить потребление фруктов, одновременно добавляя в рацион витамины, антиоксиданты и гидратацию.

