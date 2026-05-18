Бензин в Украине снова дорожает: сколько стоит топливо на АЗС 18 мая

Некоторые сети подняли цены на бензин сразу на одну гривню.

Средние цены на бензин на АЗС сегодня, 18 мая, выросли. При этом дизельное топливо и автогаз подешевели, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Наиболее существенно подорожал премиальный бензин марки А-95. За выходные средние цены на него подскочили на 1,29 грн/л – до 78,77 грн/л. При этом обычный 95-й подорожал на 53 копейки – до 74,15 грн/л. Однако отдельные топ-сети подняли ценник сразу на гривню.

Зато средняя стоимость литра дизельного топлива и автогаза снизилась на 18 и 37 копеек соответственно.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-й бензин в первый рабочий день недели продают в сети Brent Oil. Средняя цена на топливо здесь составляет 66,85 грн/л. Самая высокая цена на 95-й в очередной раз у сетей ОККО и WOG – 78,90 грн/л.

"Зеленые" сети подняли цену на 1 гривню по сравнению с пятницей, 15 мая. Также на гривню выросла стоимость топлива и на АЗС государственной компании "Укрнафта" и заправках SOCAR.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 75,90 грн/л;

"Укрнафта" – 72,90 грн/л;

SOCAR – 77,90 грн/л;

KLO – 72,40 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 69,76 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизелем 18 мая заправляют в сети АЗС "Фактор" – 83 гривни за литр. А дороже всего – в сети Motto по 91,48 грн/л. Большинство популярных сетей стоимость дизеля не меняли. Вместе с тем, на стелах у UPG дизель подешевел на гривню, а "БРСМ-Нафта", по сравнению с пятницей, "скинула" 62 копейки.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 85,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 87,40 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG – 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 84,32 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего автогаз сегодня продают в сети "Кворум" по 44,98 гривни за литр. Дороже всего – в сети Motto по 52,98 гривни за литр. Большинство популярных сетей снизили цены на автогаз. В частности, "Укрнафта" и UPG "скинули" по 1 гривне. На АЗС SOCAR автогаз, в среднем, подешевел на 1,08 грн/л. А сеть "БРСМ-Нафта" снизила цены на 63 копейки за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 46,90 грн/л;

"Укрнафта" – 46,90 грн/л;

SOCAR – 48,47 грн/л;

KLO – 47,50 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 45,80 грн/л;

ОKKO – 48,90 грн/л;

WOG – 48,90 грн/л.

Цены на топливо в Украине – последние новости

