Подводные лодки Пентагона сдают на металлолом.

Военно-морские силы США оказались перед угрозой кризиса из-за неизбежного исчезновения более 2 000 крылатых ракет Tomahawk из своего арсенала. Стратегические подводные ракетоносцы, которые десятилетиями держали в страхе врагов Вашингтона, вынужденно отправляют на пенсию, пишет 19FortyFive.

Как говорится в материале, главная проблема заключается в том, что "2 080 крылатых ракет Tomahawk вскоре исчезнут, и ВМС США пытаются сохранить в строю свои подводные лодки класса Ohio". Эти гигантские атомные субмарины SSGN являются уникальным оружием.

"Каждая подводная лодка класса SSGN ВМС США с управляемыми ракетами "Огайо" имеет до 154 крылатых ракет Tomahawk. Каждая SSGN класса "Огайо" ВМС США имеет 22 ракетных аппарата – каждый способен нести 7 крылатых ракет "Томагавк", – отмечают аналитики издания.

В настоящее время "ВМС США эксплуатируют 4 подводные лодки SSGN класса "Огайо" с управляемыми ракетами". Однако из-за солидного возраста (их строили еще в начале 1980-х) и огромных затрат на обслуживание, "все эти корабли, включая крейсеры класса "Тикондерога", будут списаны".

По имеющимся данным, если учесть это снятие с эксплуатации крейсеров, американский флот одномоментно потеряет 2 080 пусковых труб для ракет. По мнению аналитиков, "это много отсутствующих ракет Tomahawk, которые ВМС США не могут легко заменить".

Пентагон надеялся перекрыть эту брешь новыми подводными лодками класса Virginia (Block V), каждая из которых может нести около 40 ракет, пишут СМИ. Однако чтобы сравниться по силе всего с одним кораблем класса Ohio, в бой придется одновременно отправлять три "Вирджинии", что в реальных боевых условиях превратится в логистический кошмар. К тому же, новые подводные лодки просто не успеют построить вовремя. Как следствие, флот США рискует получить огромную "дыру" в обороне, которая продлится вплоть до 2030-х годов, а ударные возможности подводного флота упадут сразу на 60 процентов.

Осознавая риски, по информации источника, командование решило пойти на отчаянный шаг. Изначально подводные лодки USS Ohio и USS Michigan планировали окончательно вывести из эксплуатации уже в 2026 году. Однако в настоящее время принято решение, что они "потенциально останутся в эксплуатации еще немного дольше, пока их замены не будут готовы".

