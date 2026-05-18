На АЭС в США рабочие нашли 4-метровое существо, которое скрывалось там 40 миллионов лет

Из-под слоев грунта строители извлекли на удивление целый скелет доисторического существа.

Строители, возводившие атомную электростанцию "Вогтль" (Plant Vogtle) в Джорджии, обнаружили на удивление хорошо сохранившиеся окаменелости возрастом 40 миллионов лет. Под слоями почвы Джорджии покоились останки странного существа длиной около 4 метров. Сначала рабочие подумали, что эти кости принадлежали нескольким разным животным, чьи останки просто перемешались.

Однако затем палеонтологи присмотрелись повнимательнее. Скелет принадлежал одной особи, жившей примерно 40 миллионов лет назад, когда этот регион находился на дне мелководного доисторического моря, пишет The Pulse. Каким образом это открытие в конечном итоге изменит исследования эволюции китов?

Находка была сделана во время работ на станции "Вогтль" на востоке Джорджии. Позже это место стало базой для крупной атомной электростанции.

Видео дня

Строительная площадка АЭС превратилась в палеонтологические раскопки

Рабочие откопали десятки крупных костей. Поначалу никто не понимал, кому именно они принадлежали. Останки оказались необычно целыми для морских окаменелостей.

Исследователи из Университета Южной Джорджии быстро подключились к раскопкам. Это решение оказалось важным. Исследователи поняли, что таз существа больше не был прочно прикреплен к его позвоночнику. Несколько сегментов все еще оставались в своем первоначальном положении под землей.

Это дало ученым редкое преимущество. Они смогли изучить, как именно животное погибло и как осело на дне. Исследователи также извлекли окружающие слои отложений. Эти слои помогли точно определить возраст окаменелостей.

Останки относились к эпохе эоцена. В то время большая часть территории Джорджии находилась под водой. Береговая линия совершенно не походила на сегодняшний ландшафт. Теплые мелководные моря покрывали огромные площади юго-востока.

Затем выяснилась еще одна деталь. Существо сочетало в себе черты как древних, так и современных китов. Это сразу же изменило направление расследования.

Окаменелость сначала запутала исследователей, но в итоге они нашли ответы

Ранние предки китов обычно выглядели гораздо более примитивно. Многие из них все еще сохраняли прочную связь с наземными млекопитающими. Однако это животное казалось другим.

Оно выглядело полностью приспособленным к воде. Его таз больше не был жестко соединен с позвоночником. Сегодня эту же особенность разделяют современные киты. Это указывало на то, что существо проводило почти всю свою жизнь в плавании. Хождение по суше, вероятно, стало для него невозможным.

Тем не менее, на окаменелости все еще просматривались места крепления задних конечностей. Это удивило исследователей. Животное словно застыло между двумя эволюционными стадиями. Еще не полностью современное, но уже и не совсем древнее. Такое сочетание сделало находку необычайно ценной.

Позже исследователи сравнили эту окаменелость с более древними протокитами из Азии. Сходство стало невозможно игнорировать. Животное из Джорджии, судя по всему, произошло от тех ранних видов. Но оно также несло в себе черты, ведущие к современным китам. Это помогло ученым проследить миграцию китов по древним океанам. Животное, вероятно, плавало, используя вместо плавников мощные задние ноги.

Окаменелость помогла исследователям понять, как полуводные млекопитающие превращались в сухопутных существ. Даже Комиссия по ядерному регулированию захотела разобраться, кем было это животное.

Кем на самом деле оказалось это четырехметровое существо

Существо оказалось доисторическим китом, получившим имя Georgiacetus vogtlensis. Его название буквально означает "кит из Джорджии, найденный на станции Вогтль".

Ученые идентифицировали на месте раскопок несколько отдельных особей. Один скелет остался поразительно целым. По оценкам исследователей, длина животного составляла от 3,3 до 4 метров. Один только его череп достигал в длину почти 76 сантиметров.

Этот вид жил около 40 миллионов лет назад. Задолго до того, как современные киты эволюционировали в тех, кем они являются в наше время. Тем не менее, исследователи теперь полагают, что он находится близко к их родословной линии. Возможно, у самого корня многих современных видов китов.

Почему это открытие до сих пор имеет значение в современном обществе

Окаменелость помогла объяснить важнейший эволюционный переход – то, как киты стали исключительно морскими животными.

Более ранние предки китов все еще перемещались между сушей и водой. Георгиацетус (Georgiacetus), судя по всему, представляет собой более позднюю стадию. Его тело демонстрировало сильную адаптацию к открытому морю. Однако следы более старой анатомии все еще сохранялись. Этот баланс дал исследователям недостающий эволюционный снимок.

Позже ученые обнаружили подобные окаменелости в Алабаме и Миссисипи. Эти находки подкрепили первоначальные выводы из Джорджии. Сегодня окаменелости со станции "Вогтль" остаются одним из важнейших палеонтологических открытий Джорджии.

Киты, которые вели себя совершенно иначе, чем те, кого мы знаем сегодня. И все это благодаря тому, что строители обнаружили древние кости под будущей атомной станцией.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые обнаружили в древнем хранилище сокровищ странный металл, которого нет в нашем мире.

Вас также могут заинтересовать новости: