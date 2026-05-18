Есть ли у Беларуси силы и средства для полномасштабной атаки на Украину: ответ эксперта

Страна, скорее всего, может попытаться действовать в северном направлении.

В Беларуси нет сил и средств, чтобы начать какие-либо полномасштабные действия против Украины, вряд ли они будут это делать, заявил военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман, отвечая на вопрос о возможной военной угрозе непосредственно со стороны Беларуси.

В эфире "Киев 24" он отметил, что к таким перспективам относится скептически. "У Беларуси нет сил и средств, чтобы начать какие-то полномасштабные действия, переходить границу. И вряд ли они будут делать это в сторону Украины", – подчеркнул Гетьман.

Да, считает он, для Беларуси это скорее может быть северное направление, а не южное. "Это Сувальский проход, это может быть Литва. Туда они могут попытаться что-то предпринять", – сказал обозреватель.

Удары в ответ

Гетман напомнил, что в случае нападения страна, на которую напали, может атаковать военные и военно-промышленные объекты на территории государства-агрессора, а также наносить удары по центрам принятия решений. А кроме того, уничтожать вражеских военнослужащих и верховного главнокомандующего страны-агрессора.

"У меня большие сомнения, что противовоздушная оборона Беларуси лучше российской. Наши удары – мы видим, что мы можем делать. Наши "санкции" против Российской Федерации. Санкции против Беларуси будут катастрофическими для Беларуси. И Лукашенко это прекрасно понимает", – подчеркнул военный обозреватель.

Цугцванг для Лукашенко

В то же время, говорит Гетман, президент России Владимир Путин "давит" в этом вопросе, поэтому это ситуация "цугцванг".

"Для него (Лукашенко – УНИАН) любое решение, которое он должен принять, является плохим. Начать войну против нас – он будет убит нами… Не начать – есть Полонь, "Новичок" в России. Путин ему это прощать не будет. Какой выход? Тянуть время", – сказал он и добавил, что рано или поздно Лукашенко все же придется принять какое-то решение.

Угроза со стороны Беларуси – что известно

Как сообщал УНИАН, в Беларуси проводят мобилизацию, готовя страну к возможной войне. По личному указанию самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко еще 16 января белорусские войска "поднимали по тревоге" для масштабной и неожиданной проверки их боевых возможностей.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжается фиксация попыток России более активно вовлечь Беларусь в войну против Украины.

Впоследствии белорусская армия совместно с российскими военными приступила к отработке ударов ядерным оружием. К тренировкам привлекли воинские части ракетных войск и авиации.

В то же время в Кремле отвергли заявление Зеленского о возможных агрессивных планах России с территории Беларуси. На данный момент Беларусь, граничащая с Украиной, а также с членами НАТО – Польшей, Литвой и Латвией, – уже предоставляла свою территорию для российского вторжения в 2022 году и в настоящее время размещает российское тактическое ядерное оружие.

