Что произойдет с организмом при отказе от молочных продуктов: названы 5 важных изменений

Издание отмечает, что в отказе от молочных продуктов есть как свои плюсы, так и минусы.

Молочные продукты, такие как молоко, мороженое, йогурт и творог, являются важной составляющей рациона многих людей. Однако в некоторых случаях отказ от молочных продуктов может быть полезен, пишет Health.

В частности, в статье рассказывается, что люди с непереносимостью лактозы и акне могут заметить, что их симптомы исчезают после отказа от молочных продуктов.

В то же время, отмечает издание, у отказа от молочных продуктов могут быть и свои минусы.

Вот что происходит с вашим организмом, когда вы отказываетесь от молочных продуктов:

1. Исчезнут симптомы непереносимости лактозы

Объясняется, что молочные продукты изготавливаются из коровьего молока, которое содержит лактозу – сахар, который у многих людей может вызывать проблемы с пищеварением.

Издание приводит данные, что до 75 % населения мира страдает непереносимостью лактозы. У людей с непереносимостью лактозы организм не вырабатывает достаточного количества фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы и ее дальнейшего усвоения.

Люди с непереносимостью лактозы испытывают такие симптомы со стороны пищеварительной системы, как вздутие живота, метеоризм и диарея после употребления молочных продуктов.

Поэтому Национальный институт диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек отмечает, что отказ от молочных продуктов может остановить симптомы непереносимости лактозы и может быть разумным решением для некоторых людей с этим состоянием.

2. Улучшение состояния у людей, страдающих акне

Исследования показывают, что у людей, употребляющих молочные продукты, такие как молоко, чаще возникает акне.

В статье, опубликованной в Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology, указывается, что это может быть связано с тем, что у людей, употребляющих большое количество молочных продуктов, обычно наблюдается повышенный уровень гормонов, таких как инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1) и инсулин, по сравнению с теми, кто не употребляет молочные продукты.

3. Потребление кальция и витамина D может снизиться

Молочные продукты являются основным источником кальция в рационе среднестатистического американца, обеспечивая около 40 % суточной нормы потребления кальция.

В статье на сайте MDPI отмечается, что обогащенные молочные продукты, такие как молоко, также являются основным источником витамина D: одна чашка обогащенного молока обеспечивает 23 % суточной нормы (DV).

4. Вы можете похудеть

Если вы потребляете чрезмерное количество калорий из молочных продуктов, таких как сыр и цельное молоко, отказ от них может помочь вам похудеть.

5. Потребление белка может снизиться

Молочные продукты, такие как йогурт и творог, являются отличными источниками белка. Одна порция творога или йогурта содержит более 23,5 граммов белка, что делает их идеальным вариантом перекуса или завтрака для тех, кто стремится увеличить потребление белка.

