Определенные народные методы прекрасно справляются с такой проблемой.

Некоторые каши довольно трудно варить - например, та же чечевица, хоть и очень полезна, способна доставить много хлопот. Часто именно она "пристает" ко дну кастрюли из нержавейки. Однако случиться такое может когда угодно - достаточно лишь отвлечься на минуту и все - посуда покрыта черным слоем нагара. Рассказываем, как очистить сильно пригоревшую кастрюлю быстро и без проблем.

Как убрать пригоревший нагар с кастрюли после варки каши

Методом проб и ошибок было выяснено, что есть всего три наиболее удачных способа, как очистить эмалированную кастрюлю, если она пригорела, и что делать с посудой из нержавейки в таких случаях. Каждый из методов, которые мы опишем, хорош по-своему, но все они дают одинаковый результат - кастрюля блестит, как будто вы только что ее купили, и от нагара не остается и следа.

Первый вариант, о котором знают многие - тандем уксуса и соды. Дно кастрюли нужно сначала залить водой, потом всыпать 2-3 ст.л белого порошка, поставить посуду на огонь и кипятить смесь 15-20 минут. После этого все слить, залить уксус так, чтобы он полностью покрывал участки с нагаром, оставить на 60 минут. За это время кислота вступит в реакцию с содой и размягчит пригоревший слой, который потом можно будет легко убрать обычной мягкой губкой. Этот метод, как очистить пригоревшую кастрюлю содой, хорош тем, что он одинаково результативен и безопасен для посуды из нержавейки, эмали и керамики.

Видео дня

Если итоговый результат вам покажется неудовлетворительным, что, конечно, очень вряд ли, можете "добить" врага лимонной кислотой. Залейте в кастрюлю два литра воды, всыпьте 10-15 граммов кристаллов, поставьте на огонь и кипятите полчаса. За это время кислота разъест органику (то есть остатки каши и нагар), и он "отойдет" от дна в виде хлопьев. Если вы видите, что нагара очень много, или он старый, можно оставить горячий раствор после кипячения на ночь, а утром смыть все мягкой губкой. Способ с лимонной кислотой особенно хорош для эмалированных кастрюль, так как он точно не испортит покрытие.

Для алюминиевых кастрюль лимонную кислоту, соду и уксус использовать нельзя, лучше всего - соль. Ею нужно засыпать дно там, где образовался нагар, добавить воду так, чтобы получилась кашица. В таком виде оставить посуду на 2-3 часа. За это время соль полностью впитает в себя запах горелого и смягчит черный слой, который потом легко можно будет убрать губкой.

Активированный уголь - отличный вариант, если разговор заходит о том, как очистить пригоревшую кастрюлю из нержавейки внутри. Десять штук таблеток нужно измельчить в порошок, высыпать на дно, распределить ровным слоем по нагару, потом добавить воду до консистенции густой пасты. Оставить на час и потереть губкой. Уголь - это мягкий абразив, который не поцарапает поверхность кухонной утвари, но работает, только если нагар свежий.

В случае, когда чернота на дне кастрюли образовалась еще в мезозойскую эру, придется прибегнуть к "тяжелой артиллерии" - хозяйственному мылу. Оно отмывает вообще все, даже такие запущенные загрязнения. Целый брусок трем на терку, выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и кипятим час-полтора. Любой нагар размокнет и легко отмоется губкой, но будьте готовы к специфическому запаху на кухне. Вам придется потом снова прокипятить кастрюлю с водой и лимонной кислотой, чтобы избавиться от запаха и привкуса мыла, а еще проветрить помещение на всякий случай.

Вас также могут заинтересовать новости: