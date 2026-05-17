Разбираемся, что нельзя садить рядом с перцем и в каких местах он будет плохо расти и плодоносить.

Перец считается довольно теплолюбивой культурой, которая любит стабильные условия. Если выбрать для него неудачное место, растение может плохо расти, болеть и давать мало плодов.

Рассказываем, где лучше сажать перец - в тени или на солнце, и где его сажать не стоит.

Что не любят перцы - какие места им не подходят

Посадить перец в неподходящем месте - и можно сразу попрощаться с урожаем. Опытные садоводы рассказали, где перец лучше не высаживать и почему такие условия опасны для урожая, пишет издание Martha Stewart.

В тени и там, где мало солнца

Для хорошего урожая перцу нужно не менее 6-8 часов солнечного света в день.

В тени растения вытягиваются, становятся слабыми и хуже цветут. Чем меньше цветов - тем меньше будет и плодов. Кроме того, в прохладную погоду перец в затененных местах созревает гораздо медленнее.

В местах, где застаивается вода

Перец плохо переносит переувлажнение.

Если после дождя или полива вода долго стоит на грядке, корни начинают страдать от нехватки кислорода. Из-за этого листья могут желтеть, растение - перестать расти и сбрасывать цветы. В сырой почве также повышается риск корневой гнили.

Там, где может быть нашествие вредителей

Если на участке постоянно появляются тля или паутинный клещ, перец может сильно пострадать уже в начале сезона.

"Тля скручивает листья и высасывает сок из растения, задерживая его рост, - рассказывает специалист по садоводству из Университета штата Колорадо Линда Лангело. - Паутинные клещи оставляет на листьях светлые пятна и тонкую паутину. Со временем листья начинают сохнуть и опадать".

На тесных грядках

Перцу нужно пространство для роста.

При слишком плотной посадке растения начинают конкурировать за воду, питание и солнечный свет. Кроме того, между кустами хуже циркулирует воздух, из-за чего повышается риск грибковых болезней и появления вредителей.

В тяжелой и плотной почве

Перец плохо растет в уплотненной земле, где корням сложно развиваться.

В бедной и тяжелой почве кусты часто вырастают слабыми и дают меньше урожая. Лучше всего перец чувствует себя в рыхлой, плодородной земле с хорошим дренажем и умеренной влажностью.

После помидоров, картофеля и баклажанов

"Перец не следует высаживать на том же месте, где недавно выращивались помидоры, картофель или баклажаны, - говорит доцент и преподаватель декоративного садоводства в Университете Мэна Анкит Сингх. - Все эти культуры относятся к семейству пасленовых и могут быть подвержены многим общим почвенным заболеваниям и вредителям".

Помидоры, картофель или баклажаны - также первые в списке того, что нельзя садить рядом с перцем. У этих растений общие болезни и вредители, которые могут сохраняться в почве. Из-за этого повышается риск фитофторы, бактериальных инфекций и увядания растений.

Если говорить о том, какая температура губительна для перца - то особенно опасны заморозки (при температуре ниже 0°C растение может погибнуть). При +10…+12°C его рост практически останавливается, а длительное похолодание ниже +5°C нередко уничтожает молодую рассаду. Не менее вредна и сильная жара выше +35°C - из-за нее перец начинает сбрасывать цветки и хуже плодоносит.

Что любит перец при посадке в грунт

Чтобы перец хорошо рос и давал крупные, сочные плоды, ему нужны тепло, много солнца, рыхлая почва и регулярный полив.

Идеальное место для перца - теплый, солнечный и защищенный от ветра участок с плодородной почвой, где не застаивается вода. Тогда растения будут крепкими, здоровыми и порадуют хорошим урожаем.

