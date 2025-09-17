После российской дроновой атаки на Польшу в Европе вспомнили о давних призывах закрыть небо над Украиной силами НАТО. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил союзникам перехватывать российские беспилотники и ракеты еще в воздушном пространстве Украины.

Однако эту историю следует рассматривать с нескольких сторон. С положительной - технически установить бесполетную зону возможно, это не является проблематичным. Ведь мы понимаем, что, например, в Венгрии или Словакии самолеты союзников размещаться не будут. Они будут в Польше, в Румынии. На крайний вариант, если осенние выборы в Молдове пройдут нормально и на это будет политическое согласие, то буквально за несколько недель в современную площадку может превратиться аэродром Маркулешти на севере Молдовы. Таким образом, самолеты партнеров и союзников могут закрыть воздушное пространство над Украиной за считанные минуты.

Во что же мы упираемся? В политику. Ведь только с согласия всех стран-членов Альянса НАТО может размещать свои самолеты где-либо с такой миссией.

И мне неизвестно, можно ли это преодолеть каким-то "обходным маршрутом" - с помощью каких-то дополнительных соглашений и договоренностей, которые позволили бы сделать это отдельным странам-членам НАТО.

Что же касается наших ближайших соседей, той же Молдовы, там, к сожалению, существует очень большая боязнь того, что Российская Федерация в ответ на помощь Киеву от Кишинева, попытается атаковать молдавские аэродромы ракетами и их никто не сможет защитить

Вторая преграда - психологическая. Никто из ключевых европейских лидеров не готов получить гробы со своими пилотами, которые, очевидно, могут быть сбиты российскими средствами поражения. Никто этого не хочет и все пытаются такого сценария избежать, хотя и понимают, что бесполетная зона нужна.

Третья преграда - средства. Западные страны используют чрезвычайно дорогое, высокоточное вооружение. Но есть ли смысл сбивать этими ракетами за миллионы долларов мелкие российские "Шахеды", или даже БПЛА-обманки? Наконец, при таком сценарии, за несколько месяцев (или даже недель) НАТО может опустошить свои ракетные запасы.

Еще один момент: час полета самолета F-16 стоит 22 тысячи евро. То есть, следует понимать, что 24/7 они в воздухе находиться не будут.

Более того, если использовать эти скоростные самолеты в "охоте" за российскими "Шахедами", это можно сравнить с тем, как полицейский, условно, на Lamborghini пытается догнать самокатчика.

В этом смысле эффективнее было бы применять легкие одномоторные самолеты. Условно (как сейчас многие шутят, но здесь есть лишь доля шутки) - самолеты времен Второй мировой. Технически, они движутся с "Шахедами" почти на одной скорости, могут легко их догонять и уничтожать без проблем. Однако готовы ли западные страны отдать нам что-то такое из своих запасов, есть ли они у них где-то до сих пор на вооружении - вопрос. Да и вообще стоит понимать, что на такие просьбы реакция Запада такова: мол, мы вам и так уже много помогали и помогаем.