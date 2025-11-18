Европу вытесняют из мировой политики. США, Китай и Турция задают тон, говорит эксперт по международной политике.

Европа веками формировала глобальный порядок, но сегодня все чаще оказывается в роли того, на кого давят. Об этом пишет главный комментатор по иностранным делам Financial Times Гидеон Рахман.

Символом этого тренда стала фотография из шотландского Тернберри, на которой Урсула фон дер Ляйен с вынужденной улыбкой рядом с Дональдом Трампом, который фактически заставил ЕС согласиться на 15% тарифов на европейский экспорт без какого-либо ответа со стороны Брюсселя. Страх перед тем, что Вашингтон урежет гарантии безопасности для Европы в условиях войны в Украине, парализовал готовность к жесткой реакции.

По словам Рахмана, слабость Европы в сфере обороны подрывает ее силу в торговле - и это лишь одно из проявлений более глубоких структурных проблем. Несмотря на стремление фон дер Ляйен создать "геополитическую комиссию", ЕС все чаще отодвигают от стола переговоров в ключевых конфликтах: от Украины до Газы и Судана.

Видео дня

Рахман констатировал, что континент, который когда-то доминировал в мире, теперь уступает место США, Китаю, Турции, арабским монархиям и даже России.

Влияние Европы ослабевает и "дома"

На Балканах активнее действуют Москва, Анкара и Пекин. Китай использует инвестиции и кредиты, чтобы расширить присутствие на континенте. Россия продолжает играть на внутренних разногласиях в ЕС, особенно на фоне роста популярности партий, более благосклонных к Кремлю.

По мнению автора, главные проблемы Европы - не деньги и не оружие, которых у нее в целом достаточно, а хроническая медлительность, бюрократия, отсутствие политической решимости и психологическая зависимость от прошлых правил игры. Брюссель прекрасно работает с нормами и процедурами, но не способен действовать быстро и жестко - так, как нынешние мировые силы.

Европа любит считать себя чемпионом морали и международного права, но в Африке и Азии эту риторику нередко встречают с недоверием из-за колониального прошлого. Сегодня, пишет Рахман, мир вступает в новую "борьбу за Европу", в которой внешние игроки все смелее влияют на политику и экономику ЕС, пользуясь его внутренними разломами.

"Даже европейское единство по Украине, которое до сих пор было впечатляющим, может начать разрушаться, поскольку партии, которые больше симпатизируют Москве, выигрывают выборы в таких странах ЕС, как Словакия и Чешская Республика", - отмечает автор.

Популярное убеждение, что Европа все еще может компенсировать недостаток "жесткой силы" благодаря "мягкой силе" - культурной привлекательности, социальной модели, благополучию - может оказаться иллюзией. Без способности к решительным действиям даже эти преимущества оказываются под угрозой.

"Если Европа не научится применять силу, богатство и безопасность, лежащие в основе ее привлекательности, могут исчезнуть", - заключает Рахман.

Европа готовится реагировать силой - что известно

Как сообщал УНИАН, война между Европой и Россией становится все более вероятной. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "мы находимся между молотом и кувадлой".

"Мы разумно вооружаемся. И должны и дальше вкладывать значительные средства, чтобы иметь возможность защитить нашу страну", - добавил он.

В то же время британские войска уже "вступили в гибридную войну" с Россией. Военнослужащие полка ВВС Великобритании (RAF Regiment) были отправлены на материк для помощи бельгийскому правительству в защите его воздушного пространства, аэропортов и критически важной национальной инфраструктуры против неизвестных, но потенциально российских беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: