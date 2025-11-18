Издание отмечает, что европейских политиков ждут недели напряженных переговоров из-за принятия плана финансовой помощи Украине.

Чиновники Европейского Союза несколько месяцев работали над планом по использованию замороженных российских активов для предоставления Украине кредита, который должен помочь Киеву в следующей фазе войны, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что уже становится понятным, что в случае провала этого плана блоку не останется ничего, кроме плохих альтернатив. Еще в прошлом месяце должен был быть уже утвержден план предоставления займа, по которому Европейский Союз должен был использовать активы российского центрального банка в Бельгии в размере 140 миллиардов евро Украине.

Однако Бельгия в последний момент неожиданно его заблокировала. По словам бельгийских чиновников, их беспокоит вероятность, что страна может оказаться в затруднительном положении, если Россия подаст иск в суд или станет требовать возврата своих денег.

Поэтому для уменьшения риска они просят другие европейские страны взять на себя часть этого бремени, а именно предоставить гарантии. Однако, согласно информации, это предложение встретило сопротивление со стороны Словакии.

Издание поделилось, что эта страна также давит на Европейскую комиссию, исполнительный орган блока, чтобы были рассмотрены другие варианты предоставления денег Украине.

Как сообщает The New York Times, в понедельник, 17 ноября, Комиссия направила странам членам-ЕС письма, в которых предлагается альтернатива.

Одним из вариантов является выпуск Европейским Союзом совместных облигаций для привлечения средств, необходимых Украине. Также предлагается предоставление Украине прямых грантов отдельными странами-членами.

Однако, как указывает издание, оба варианта имеют свои проблемы. Совместное заимствование будет дорогим, так как предусматриваются расходы на проценты, а прямые гранты обременят бюджеты тех стран, которые и так имеют долги.

По этим причинам, как говорится в публикации, политики, дипломаты и внешние эксперты в Брюсселе часто выражают уверенность, что план займа за счет замороженных активов все же удастся реализовать.

Объясняется это тем, что это не потому, что у этого плана нет проблем, а потому, что альтернативные варианты настолько непривлекательны, когда на кону стоит так много.

"Очевидно, что план Б хуже плана А. Можно ли не предоставлять Украине финансовую помощь? Ответ - нет", - высказался соучредитель экономической исследовательской организации Bruegel в Брюсселе Николя Верон.

Кроме того, как отмечает издание, план предоставления кредита под залог замороженных активов имеет свои преимущества. В частности, блок может предоставить беспроцентный кредит Украине, который надо было бы вернуть только в том случае, если Россия выплатит репарации.

Добавляется, что это решение продемонстрировало бы Кремлю, что Украина имеет финансирование для ведения войны.

Что касается альтернативных вариантов, то в статье отмечается, что они не только оказались бы более обременительными с финансовой точки зрения, но Украина получила бы меньше средств и они бы предоставлялись постепенно.

Некоторые страны ЕС не желают предоставлять гарантии, которые требует Бельгия для одобрения плана предоставления займа за счет замороженных активов. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что его страна выступит против такого решения, если деньги будут использованы на военные расходы.

Поэтому некоторые члены блока надеются, что произойдет внешний импульс, который сделает план предоставления займа более приемлемым.

Например, Норвегия, которая хоть и не входит в Европейский Союз, но имеет тесные экономические связи с блоком. Страна получила экономическую выгоду от войны, поскольку цены на ее энергоносители резко выросли. Поэтому по мнению нескольких экономистов из Норвегии, страна должна помочь гарантировать заем ЕС.

"Какая польза будет от нашего суверенного фонда для будущих поколений, если мы будем жить в рабстве России?", - отметил норвежский экономист Кнут Антон Морк.

В то же время, на прошлой неделе министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг отметил, что его страна не хочет быть единственным гарантом займа под арестованные активы.

Поэтому, предполагает издание, европейских политиков ждут недели напряженных переговоров по реализации плана с активами и они могут столкнуться с серьезными рисками, если им это не удастся.

Кредит Украине из замороженных российских активов

Ранее УНИАН сообщал, что глава Euroclear Валери Урбен заявила о готовности подать иск против ЕС, если будет принято решение о конфискации замороженных российских активов. Урбен предупредила, что об изъятии этих денег не может быть и речи. По ее мнению, их конфискация будет незаконной. Урбен не исключила, что в таком случае Россия обратится в суд.

Также мы писали, что в Евросоюзе рассматривают свое предложение по кредиту как лучший вариант, если Бельгия все же не согласится на конфискацию замороженных российских денег. Чиновники ЕС признают наличие рисков, но считают их низкими и контролируемыми, но бельгийские чиновники другого мнения. В частности, Бельгия не исключает, что Россия может в таком случае конфисковать активы ее компаний, которые находятся на территории страны-агрессора.

