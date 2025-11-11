По его словам, любую угрозу можно снизить. Тем более, что миф "о непобедимой Красной армии" в России постепенно исчезает.

Нет более ясного признака того, что Великобритания вместе с союзниками в Европе и по НАТО находится в состоянии гибридной войны с Россией, чем отправка военнослужащих полка ВВС Великобритании (RAF Regiment) для помощи бельгийскому правительству в защите его воздушного пространства, аэропортов и критически важной национальной инфраструктуры от российских атак дронов.

Хотя недавняя активность дронов еще не полностью подтверждена как направляемая Кремлем, это крайне вероятно и полностью соответствует нынешнему образу действий России в "серой зоне" или "гибридной войне" — атакам и операциям ниже порога открытой войны, пишет в своем материале обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Основная задача полка ВВС — защита аэродромов, наших высокотехнологичных самолетов и пилотов, поэтому их размещение в Европе выглядит вполне уместным, считает автор. Именно военнослужащие Королевской артиллерии и других армейских подразделений обучены выполнять подобные задачи в боевых условиях на передовой.

По его словам, в их арсенале есть как "жесткое уничтожение", так и "мягкое" — нейтрализация дронов и ракет путем их кинетического сбития или с помощью радиоэлектронной борьбы и ложных целей.

Новая "холодная война"

Экс-глава MI5 Элиза Мэннингем-Буллер и сотрудники из MI6 уже некоторое время предупреждают, что новая холодная война становится горячее. Самое очевидное проявление этого — гибридная война, которую Россия теперь практически открыто ведет против Запада, особенно Европы и Великобритании. На протяжении многих лет Британия становится целью подрывной деятельности, саботажа, диверсий и шпионажа со стороны российских агентов.

Применение "Новичка" при химической атаке в Солсбери было наглым покушением на устранение оппонентов кремлевского диктатора Владимира Путина, но это также могло привести к тысячам жертв.

"Учитывая, что россияне используют дроны для распыления промышленных объемов химического оружия на фронте в Украине, подобная атака в будущем может оказаться апокалиптической, если мы не будем готовы. К счастью, как видно из миссии в Бельгии, Великобритания по крайней мере готова к некоторым сценариям, пусть и не ко всем", - подчеркивает Бреттон-Гордон.

При этом, он сообщает, что в России миф "о непобедимой Красной армии" исчезает. Одними из самых эффективных операций украинской армии и спецслужб стали удары дронов по критической инфраструктуре России. Похоже, именно они способны сильнее всего дестабилизировать режим Путина, поскольку населения все более раздражают перебои с перелетами, нехватка бензина и то, что российская военная машина не в состоянии предотвратить эти удары.

Дроны стали универсальной "валютой" современной войны, и те, кто контролирует их, будут обеспечивать свободу маневра, контролировать поле боя и, в конечном итоге, исход войны. В условиях гибридной войны полем боя становится все: жилые дома, социальные сети. Гибридная война может проникать во все сферы жизни, добавляет автор.

И отмечает, что любую угрозу можно снизить, если направить достаточно ресурсов и усилий. По всей Европе произошло серьезное пробуждение военных возможностей, общие знания и ресурсы должны позволить Западу перехитрить гибридную войну Путина и обернуть ее против него.

"Но в эту гибридную эпоху очевидно одно: война не просто приближается и не просто угрожает — она уже здесь. Враги стоят у наших ворот и, в ряде случаев, уже внутри них", - подытожил он.

Гибридная война России против Запада

Ранее УНИАН сообщал, что Путин заговорил о ядерных испытаниях на фоне напряженности в отношениях с Трампом. Это является новым свидетельством ухудшения отношений между лидерами США и России. В итоге это приведет к "росту ядерной напряженности до уровня, невиданного со времен пика холодной войны".

Кроме того, в Reuters рассказали о самых громких провокациях России. К примеру, один из таких случаев произошел вечером 4 ноября. Аэропорты Брюсселя и Льежа в Бельгии временно закрывали из соображений безопасности после сообщения о появлении дронов в небе.

