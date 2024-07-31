Эта база оккупирована российскими войсками.

В конце июля 2024 года группировка "Химик" Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины нанесла комплексный удар по позициям российских войск в Сирии. Об этом сообщило издание Kyiv Post, опубликовав эксклюзивные видео и фото.

Источник УНИАН в украинской разведке подтвердил, что действительно такой удар был.

"Можем подтвердить информацию, она корректная", - отметил собеседник.

Указывается, что целью атаки была российская военная техника на авиабазе "Кувейрес", которая расположена к востоку от Алеппо и оккупирована российскими войсками.

Также сообщается, что удар, в результате которого уничтожена российская техника, был нанесен через день после встречи так называемого президента России Владимира Путина с сирийским президентом Башаром Асадом, которая состоялась 24 июля.

Удар по российской авиабазе в Сирии - видео

В Сирии "Хезболла" тренирует российских операторов БПЛА

Как сообщал УНИАН, в Сирии тренируют российских операторов БПЛА иранского производства для войны против Украины.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в феврале этого года отмечало, что их готовят на сирийском аэродроме Шайрат.

Обучение для московитов проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат.

В ГУР отметили, что ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает освоение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad.

Вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА.

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