"Газовая схватка" 2025: борьба лоббистов и противников российского газа выходит на новый уровень

Западные СМИ прогнозируют глобальный газовый кризис вследствие остановки транзита российского газа Украиной. Такое обострение "информационной войны" свидетельствует о приближении тренда, согласно которому РФ сможет окончательно потерять доминирование на европейском газовом рынке.

Настоящий "газовый апокалипсис" и "мощный кризис" для Европы и Азии предсказывают некоторые зарубежные СМИ. От которых спасет, вроде бы, только дешевый и желанный российский газ... За последние недели вышел целый ряд публикаций, которые более или менее открыто транслируют этот нарратив.

И все это якобы из-за Украины, которая не пускает российский газ европейцам. А те вынуждены его буквально отбирать у "бедных" азиатов, которые останутся то ли без отопления, то ли без кондиционеров (потому что зачем индусам и египтянам отопление?)...

Среди первых была публикация Bloomberg, в которой утверждалось, что мир уже готовится к борьбе за поставки природного газа. Затем была публикация Reuters, где утверждалось, что "Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу", в которой освещалась исключительно позиция Венгрии и Словакии.

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А уже 30-го января Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщил, что в ЕС "идет дискуссия", стоит ли возобновить продажу российского трубопроводного газа в ЕС как "аргумент к урегулированию войны в Украине". Что "бонусом" еще и снизит цену на энергоносители в Европе. Что же это за анонимные чиновники, среди которых "идет дискуссия"? Как отмечается в статье - это "некоторые официальные лица Германии и Венгрии". И все это на фоне попыток премьеров Словакии и Венгрии сорвать очередное продление санкций против Кремля.

И это лишь незначительная часть из целого вала публикаций в международных СМИ, которые прямо или косвенно продвигают пророссийские нарративы. По просьбе УНИАН, украинские эксперты разобрали, на чьей стороне правда, и какой проект имеет шансы "похоронить" последние амбиции Кремля на доминирование в "газовой" отрасли Европы. Была бы на то только политическая воля...

Реальная угроза или манипуляция?

В ночь на 1 января, в аккурат "под елку", соглашение о транзите по украинской ГТС российского газа в Европу остановилось. Россия потеряла примерно 15 миллиардов кубометров сбыта своего газа в год на "премиальном" европейском рынке с самыми высокими ценами. Из-за чего недосчитается до 6 миллиардов долларов прибыли в год.

А европейские потребители, соответственно, потеряли столько же предложения более дешевого трубопроводного "голубого топлива". РФ уже давно не монополист на рынке ЕС, однако она до сих пор доминирует в отдельных странах вроде Венгрии и Словакии, где режимы местных лидеров с авторитарными замашками буквально дотируются дешевым газом и нефтью из РФ. Такое себе "Приднестровье на максималках".

По оценкам Bloomberg, сложности этих государств с поиском альтернативного голубого топлива вызовут в 2025 году "схватку за газ" между Европой и Азией, увеличивая спрос и цены в мире. Что может создать глобальный топливный кризис, в результате которого больше всего пострадают "бедные страны", к которым почему-то относят Египет, Индию, Бангладеш и "государства Южной Америки".

Но есть ли вообще основания для таких жутких прогнозов и насколько объективны претензии к Украине по остановке транзита?

"Еще со времен Андропова была практика, когда западные СМИ публиковали советские нарративы. Сейчас тоже это делается не просто так. Цель - показать, что без российского газа Европа погибнет, Азия погибнет, Африка станет еще беднее. Что без российского газа вообще произойдет "конец света". Поэтому будто нужно возобновлять поставки газа из РФ и снимать санкции. Это подается завуалировано и замаскировано. Но цель понятна", - объясняет Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Специалист объясняет УНИАН, что конкуренция за ресурсы всегда идет в мире и их больше получит тот, кто предложит более высокую цену. Но он не ожидает, что на мировом рынке что-то изменится именно в 2025 году по сравнению с 2024-м.

"По украинской ГТС шли не такие уж большие объемы. Всего 15 миллиардов кубометров. Это вообще ни о чем для Европы, где потребление газа - более 300 миллиардов кубометров в год. У ЕС есть значительные возможности для сокращения потребления благодаря "зеленой" энергетике, а также налаженные схемы поставок СПГ - из тех же США, где добыча растет, и как раз построен новый терминал сжижения СПГ, - продолжает мысль господин Омельченко, - Также недавно запущен такой же терминал в Сенегале. Сохранятся и традиционные поставки из Катара, Норвегии, стран Северной и Центральной Африки. То есть, газа хватает всем".

Также исследователь крайне скептичен относительно формулировки "бедные азиатские страны", которые, якобы, могут остаться без газа в отопительный период.

"А кто там в Азии такой бедный, чтобы не мог позволить себе купить газ? Это Китай "бедный"? Или Индия с Египтом? Индия сейчас стремительно развивается, а у Египта есть собственный газ. Южная Америка? Там растет добыча газа. Например - в Бразилии и Гайане. Поэтому не понятно на кого эти тезисы рассчитаны", - возмущается эксперт на западную прессу.

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, разделяет такие оценки, но аргументирует иначе.

"Первое, что следует отметить - цена на газ в Европе, которую имеем сейчас, примерно в 7,5 раз ниже по сравнению с пиковым показателем августа 2022 года. Тогда было 340 евро за мегаватт-час. Цена на момент разговора - 46,9 евро за 1 мВт/ч. То есть, сейчас нет каких-то высоких цен в Европе. Поэтому эти заявления о высоких ценах верны лишь частично. Потому что цены действительно немного выросли по сравнению с минимумами. Но они не выросли драматично", - настаивает специалист-экономист.

Газа на мировом рынке достаточно и по приемлемым ценам.

"В Европе есть большое предложение азербайджанского, катарского и - пока что - российского газа. А конкуренция всегда влияет на цены в сторону уменьшения. Поэтому заявления о каком-то значительном росте цен воспринимаю с удивлением. Они даже сейчас не очень-то растут (после остановки транзита Украиной, - УНИАН)", - завершает мысль экономический эксперт.

То есть, все далеко не так плохо в мире, как это пытаются продемонстрировать отдельные авторы на Западе. Но есть и "ложка правды" в этой "бочке манипуляций".

На чем базируются обвинения против Украины

Апокалиптические газовые прогнозы обосновываются тем, что мировой рынок имеет определенный баланс спроса и предложения. Изменение баланса сразу влияет на цены по всей планете. То есть, вопрос в масштабах этих "дисбалансов" и времени, которое понадобится рынку, чтобы их "переварить". И вот к этим "апокалиптическим" прогнозам как раз и есть претензии у специалистов. Ведь то, что рынок газа стал "глобальным" (а не региональным, как раньше), имеет и обратный эффект - увеличение предложения СПГ толкает цены вниз.

"Уже сформировался мировой рынок газа. Раньше он был региональным, а теперь стал мировым. Теперь покупатель может заказывать партии газа из любой страны мира, где есть терминал СПГ", - объясняет Владимир Омельченко.

А вот нехватка мощностей для хранения уже купленного газа, о чем тоже упоминают зарубежные СМИ - это для ЕС более насущная проблема, утверждает эксперт. Из-за чего европейцы вынуждены покупать газ даже на пиках сезона, когда цены самые высокие, а не запасаться необходимыми объемами летом, когда газ самый дешевый.

"Это частично правда. Общая емкость газовых хранилищ в ЕС составляет лишь около 120 миллиардов кубических метров. В начале осенне-зимнего периода они были заполнены где-то на 95%", - говорит специалист и добавляет, что европейцы могли бы активнее использовать украинские хранилища, но боятся это делать.

"Украинские хранилища были заполнены лишь примерно на 30%. А украинские хранилища крупнейшие в Европе, которые европейцы могли бы использовать. Поэтому я не считаю эту проблему критической для ЕС", - говорит эксперт.

Украина на официальном уровне, кстати, сейчас уже продвигает концепт "газового сейфа Европы" в виде украинских хранилищ. Но ажиотажа в западных СМИ по этому поводу не заметно из-за российских угроз. Хотя это так же может уменьшить цены в ЕС зимой.

"Было уже семь мощных волн атак на украинские газовые хранилища. Именно массированных - обстрелов ракетами, а не дронов. Это в очередной раз демонстрирует террористический характер России. Потому что она пытается уничтожить газовую инфраструктуру, которая, в том числе, обеспечивает газом европейские страны. Тем самым Кремль "отпугивает" западных трейдеров от использования украинских хранилищ, - отмечает Владимир Омельченко, - Также они инициируют различные фейковые инфоповоды, вроде того, что Украина якобы "обстреляла" "Турецкий поток". Таким образом РФ также пытается поднять цены на европейском рынке. Цены действительно были повышены, но лишь на несколько дней. И уже пошли вниз".

То есть, цены все же растут в Европе и мире. Но насколько верен здесь наиболее резонансный тезис западных СМИ, что из-за опосредованного влияния Украины "бедные" страны останутся без отопления?

"Бедные" против "богатых"?

У экспертов есть много вопросов относительно "бедных стран" "Глобального Юга", ведь они часто сами являются экспортерами газа или нефти. Да и темпы экономического роста у "бедных" значительно опережают "развитые страны".

"Если цены взлетят в мире, то сравнительно бедным странам действительно будет труднее его покупать. Но сначала пусть еще взлетят... Что касается Египта, там действительно сейчас определенные экономические сложности, связанные с уменьшением поступлений из Суэцкого канала, который был крупнейшим источником наполнения бюджета, - очерчивает ситуацию в "Стране фараонов" Иван Ус. - Из-за активности йеменских хуситов очень сократилось количество судов, проходящих по этому маршруту. Ситуация сложная, но не катастрофическая. Тем более, что у Египта есть собственный газ. Там больше вопросов по поставкам продовольствия, чем по газу".

Эксперт считает, что египетская энергогенерация не настолько зависима от газа, и там есть еще мощности для "маневра" (в том числе и "зеленые" технологии - в пустыне установлено много солнечных панелей и ветряков). Сам факт экспорта газа, по его мнению, уже показывает, что страна вряд ли нуждается в больших объемах импорта "голубого топлива", даже в случае каких-то сезонных закупок.

Однако специалист предлагает обратить внимание на другую арабскую страну, от которой в ближайшие годы многое будет зависеть на газовом рынке Европы и мира - Сирию.

"Многое в Европе будет зависеть от того, насколько удастся соединить ближневосточный газ с европейскими потребителями. Я это называю "Сделка ХХІ" по аналогии с "Сделкой века" в 1970-х - "газ в обмен на трубы". Тогда немцы поставляли СССР трубы для построения газопровода в Европу, а Кремль платил за трубы газом. Это был очень масштабный проект. И похожий масштабный проект после свержения режима Асада в Сирии может быть реализован на Ближнем Востоке в XXI веке, - считает господин Ус. - Достаточно соединить уже действующие ГТС Турции и Катара трубой, которая будет проходить по территории Сирии, Иордании и Саудовской Аравии. То есть это будет газопровод "Катар-Европа", где хабом будет выступать Турция. Надеюсь, что строительство газопровода из Катара начнется уже в 2025 году".

Эксперт отмечает, что у упомянутых стран уже есть газопроводы, и их нужно соединить новой трубой "на относительно небольшом отрезке" пути, что, в случае политической воли, сможет запустить проект в 2026-2027 годах, "а может даже до конца 2025 года". О том, что Турция "готовится заместить РФ на газовом рынке" тоже уже есть публикации на Западе. Правда, подобные заявления также могут быть скрытым лоббизмом интересов РФ, ведь Анкара продает в Европу в том числе и российский газ. Впрочем, это не означает, что Эрдоган откажется от попыток получить ближневосточное "голубое топливо".

"Это обвалит цены в Европе. Идея газопровода "Катар-Европа" не нова. Ей уже где-то 15 лет. Но тогда руководство Сирии - по просьбе Москвы, я думаю - отказалось от нее. И потом российские войска присутствовали на территории Сирии. В том числе и для того, чтобы такого газопровода не было, - напоминает господин Ус. - Но сейчас, после смены власти в Сирии, уже звучат заявления в Катаре и Турции о возвращении к этому проекту. Не зря Сирию уже посещали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава МИД Украины Андрей Сибига, а впоследствии Анналена Бербок и другие европейские чиновники".

Эксперт настаивает, что строительство газопровода Катар-Европа "просто умножит на ноль" Россию и ее претензии на рынок ЕС. Даже в случае сохранения какой-то доли, Газпрому придется еще больше уменьшать цены на фоне повышения конкуренции, а следовательно - уменьшать прибыли.

Примечательно, что РФ тоже ищет обходные пути для выхода из украинско-европейской "трубопроводной блокады". Так, в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном, который является определенной "калькой" соглашений по безопасности, которые сейчас Украина подписывает с партнерами, упоминается строительство газопровода из РФ в Иран по территории Азербайджана.

Кремль таким образом хочет получить доступ к иранским морским терминалам на случай блокирования в Европе еще и российских СПГ-терминалов (путем санкций или "дронофикации"). Но ограничивать такие "стратегические" потуги Кремля будет то, что Иран является прямым конкурентом РФ на рынке. По крайней мере, ранее успеха такие инициативы не достигали.

Если у них ничего путного не получалось в нефтегазовой отрасли раньше, то вряд ли получится и сейчас. Не зря сразу же после подписания соглашения в Тегеране "осадили" слишком радостных россиян заявлением, что "о заключении союза речь не идет" и отказались признавать Крым и другие захваченные в Украине территории российскими. Впрочем, значительно большее влияние на рынок сейчас будет иметь трамповское "drill, baby, drill", чем перспективные газопроводы то ли между Катаром и Турцией, то ли между РФ и ИРИ.

Реально ли "выбить" РФ с рынка СПГ

То, что Кремль уже готовит запасные пути поставок "русского духа"... то есть российского газа уже намекает нам, что там откровенно боятся 16-го пакета санкций ЕС и изменения энергетической политики США. Но насколько вообще реальным является блокирование российского экспорта СПГ при наличии в составе ЕС Венгрии и Словакии?

"Пока трудно что-то сказать. Хотя уже есть пример американских санкций против российского "Арктик СПГ 2". Из-за них этот проект уже не может работать на полную мощность. Но европейские компании до сих пор покупают из этих проектов "Новатэка" 16-18 миллиардов кубометров СПГ. В основном это Франция, Бельгия и Испания, - считает Владимир Омельченко, - Думаю, что санкции могут быть введены только после того, как Европа сможет компенсировать эти объемы из США. Считаю также, что когда Трамп начнет развивать свою международную энергетическую политику, то США и Европа усилят санкции против российского СПГ. Там, где Америке выгодно, санкции против РФ будут усиливаться".

Похожего мнения и Иван Ус, который, однако, предлагает не забывать и о собственных европейских потугах к увеличению добычи (не только в Европе, но и в Ливии и Африке в целом, где растет активность европейских компаний).

"А есть же еще Норвегия. Новые мощности СПГ предлагают африканские страны для транзита по Средиземному морю. Не будем забывать о заявлениях Дональда Трампа, который настаивает, что европейцам нужно больше закупать природного газа у США. А если страны ЕС этого не будут делать, то он угрожает поднять пошлины на европейскую продукцию. Получается, что Украина подыгрывает Дональду Трампу (останавливая транзит российского газа, - УНИАН). Потому что увеличивает спрос в ЕС именно на американский СПГ. И я не думаю, что импортный газ будет слишком дорогим. То, что на рынке СПГ много игроков, положительно влияет на цены", - отмечает господин Ус.

Он настаивает, что до конца года предложение будет только увеличиваться. Зато вопрос о логистических мощностях по доставке этого газа потребителю вряд ли удастся решить в текущем году.

"Я думаю, что на рынке хватит газа и для Азии, и для Европы. Потому что и на Ближнем Востоке, и в Африке увеличивается добыча. США тоже будут больше добывать. В Венесуэле ожидаются значительные изменения по "сирийскому" образцу, что увеличит предложение нефти после возвращения нефтесервисных компаний из США к добыче. А между ценами на нефть и газ есть прямая связь. Поэтому, есть очень большая вероятность, что цены наоборот будут значительно ниже в конце 2025 года, чем в начале года сейчас", - оппонирует прогнозам Bloomberg'а украинский эксперт.

Таким образом, "газовая схватка" в 2025 году действительно происходит. Но, вероятно, по несколько иному сценарию, чем нам транслируют западные СМИ со ссылкой на "неназванных чиновников" с пророссийскими нарративами. Насущным будет вопрос не столько наращивания экспорта российского газа в ЕС, сколько, наоборот, его снижения и поиск конкурентных логистических путей по его доставке потребителю из разных концов света.

И проявления "войны заголовков" в западной прессе как раз это косвенно подтверждают. Ведь "неназванным чиновникам" из Венгрии, Словакии и других стран, которые до сих пор закупают российский газ, крайне важно остановить этот тренд именно сейчас, пока их "патрон" из Кремля не потерял последние рычаги влияния в ЕС.

Андрей Попов