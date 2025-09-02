Знаковая встреча незападных лидеров в китайской столице помимо прочего открывает перспективы создания новой трехсторонней оси.

В знак солидарности с агрессорами китайский лидер Си Цзиньпин впервые встретится со своими российскими и северокорейскими коллегами на глазах у президента США Дональда Трампа и других западных лидеров.

Как пишет Reuters, по мнению геополитических аналитиков, встреча российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пекине говорит о влиянии китайского лидера на авторитарные режимы, стремящиеся пересмотреть мировой порядок, основанный на западных принципах.

"Эта знаковая встреча лидеров в китайской столице также открывает перспективы создания новой трехсторонней оси, основанной на пакте о взаимной обороне", - написало издание.

Видео дня

"Мы должны продолжать занимать четкую позицию против гегемонизма и политики силы и практиковать подлинный многосторонний подход", - заявил Си Цзиньпин, едва завуалированно нанеся удар своему геополитическому сопернику по ту сторону Тихого океана.

"Даже когда Трамп кичится миротворческими способностями и мечтает о Нобелевской премии мира, проводя с Путиным мирный саммит по Украине на Аляске и настаивая на встрече с Кимом, любая новая концентрация военной мощи на Востоке, включающая военную агрессию, вызовет тревогу у Запада", - написало издание.

"Еще несколько лет назад Китай и Россия были партнерами в деле введения санкций против Северной Кореи за ее ядерные и ракетные испытания... Однако теперь они являются потенциальными военными партнерами КНДР", - Енджун Ким, аналитик американского Национального бюро азиатских исследований.

Издание отметило, что визит Путина в Пекин и встреча с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном могут пролить свет на намерения властелина Кремля. В Пекине также ждут президента Ирана, что станет демонстрацией неповиновения, которую западные аналитики окрестили "Осью потрясений".

Визит Путина в Китай

Западные СМИ называют ключевой целью визита Путина в Пекин намерение согласовать общую позицию по войне в Украине.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал мнение, что цель четырехдневного визита Путина в Китай заключается в том, чтобы выпросить помощь для продолжения войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: