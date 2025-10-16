Шведские военные преследуют подводную лодку РФ: что известно (фото)

Подводная активность России снова вызывает беспокойство в странах Балтии.

В Балтийском море вооруженные силы Швеции обнаружили и преследуют российскую подводную лодку.

По данным шведских ВМФ, субмарина вошла в Балтийское море через пролив Большой Бельт, после чего ее зафиксировали в проливе Каттегати - между Швецией и Данией.

По предварительным данным, речь идет о многоцелевой дизель-электрической подводной лодке типа Kilo по классификации НАТО. Такие лодки считаются одними из самых тихих в мире и способны выполнять как разведывательные, так и ударные миссии.

К этому же типу относится субмарина "Новороссийск", которая несколько дней назад всплыла у берегов Франции, а затем была замечена в Северном море - на буксире по направлению к датским проливам.

Пока остается неизвестным, идет ли речь именно о "Новороссийске" или о другой российской лодке. Шведские военные продолжают наблюдение и преследование, а официальных комментариев от Москвы пока нет.

Другие инциденты с подводными лодками РФ

Как сообщал УНИАН, вблизи побережья Франции зафиксировали российскую подводную лодку Б-261 "Новороссийск".

Фрегат французского флота следил за морскими подступами Альянса и отметил присутствие российской субмарины. НАТО подтвердило, что постоянно следит за ситуацией в Атлантике и готово защищать свои страны-члены.

В заявлении Черноморского флота России говорится, что российская дизельная субмарина "Новороссийск" поднялась на поверхность у берегов Франции, чтобы соблюсти правила навигации. Таким образом, в России попытались опровергнуть сообщения о том, что лодка потерпела серьезную неисправность.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оригинально прокомментировал состояние этой подводной лодки. " Сейчас, по сути, российского военно-морского флота в Средиземном море почти не осталось. Есть только одна поврежденная российская субмарина, которая медленно возвращается домой с патрулирования", - отметил Рютте.

