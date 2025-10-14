Примечательно, что в России опровергли информацию о неисправностях у подводной лодки "Новороссийск".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оригинально прокомментировал состояние одной из подводных лодок России, которая была вынуждена всплыть из-за технических проблем вблизи Франции, пишет Reuters.

Издание отмечает, что в заявлении Черноморского флота России говорится, что российская дизельная субмарина "Новороссийск" поднялась на поверхность у берегов Франции, чтобы соблюсти правила навигации. Таким образом, в России попытались опровергнуть сообщения о том, что лодка потерпела серьезную неисправность.

Однако, власти Нидерландов на прошлых выходных сообщили, что российскую субмарину "Новороссийск" заметили на буксире в Северном море, что не соответствует заявлению Черноморского флота РФ.

"Сейчас, по сути, российского военно-морского флота в Средиземном море почти не осталось. Есть только одна поврежденная российская субмарина, которая медленно возвращается домой с патрулирования", - отметил Рютте.

Также генсек НАТО добавил, что эта ситуация больше напоминает комедию, а не шпионскую драму и вспомнил роман Тома Клэнси "Охота на "Красный октябрь". В книге название современной советской подводной лодки указано именно "Красный октябрь".

"Сегодня это больше похоже на поиски ближайшего механика", - отметил Рютте.

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если Россия будет "настолько глупой", чтобы напасть на НАТО, тогда это будет открытая война между РФ и Альянсом. В то же время, Рютте выразил надежду, что этого никогда не произойдет. Также он выразил мнение, что вероятная война между Россией и НАТО отличалась бы от той, которая сейчас идет между Россией и Украиной. Генсек НАТО отказался рассказывать детали, чтобы не давать России информационных преимуществ.

Также мы писали, что капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил, что Россия не совершила никаких нарушений, связанных с подводной лодкой "Новороссийск" с точки зрения международного морского права. Рыженко пояснил, что подводные лодки должны проходить этот пролив в надводном положении, но нередко делают это в подводном положении. Он добавил, что месяц назад были сообщения о том, что он имеет проблему с топливной системой. Рыженко отметил, что в Средиземном море возможности отремонтировать такую поломку нет.

