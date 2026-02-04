Целая пирамида: как РФ вербует молодежь для шпионажа и поджогов в Европе, - The New Yorker

В среднем существует как минимум три уровня разделения между "одноразовыми агентами" и так называемыми "кадровыми" офицерами.

Российская разведка вербует в интернете молодых людей в качестве "одноразовых агентов" для совершения шпионажа, поджогов и других преступлений по всей Европе. Как пишет The New Yorker, по данным е6вропейских правоохранителей и разведки, в онлайн-чатах, часто в Telegram, стали появляться предложения о выполнении различных работ, большинство из них были ориентированы на русскоязычное население, то есть не только на россиян, но и на белорусов и украинцев. Оплату, как правило, обещают в криптовалюте.

При этом цель состоит не столько в том, чтобы подорвать способность Запада помочь Украине, сколько в том, чтобы повлиять на общественное мнение о стоимости более масштабных военных действий.

"Они проводят операцию, которая стоит несколько тысяч евро, и её осуществляют люди, потеря которых им безразлична", – говорит руководитель исследовательской группы по терроризму и политическому насилию в Лейденском университете в Нидерландах Барт Шуурман. - "А мы в Европе проводим расследование, которое длится месяцами, отвлекая ограниченные ресурсы на множество стран. Тем временем они уже давно переходят к следующей операции".

Почему РФ так активно использует "одноразовых агентов"

После вторжения РФ в Украину европейские страны выслали сотни российских дипломатов, большинство из которых были сотрудниками разведки, работавшими под дипломатическим прикрытием. Как отметил научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Чарли Эдвардс, в результате "российские спецслужбы потеряли возможность делать то, что они делали раньше или хотели бы делать, и им пришлось проявить больше изобретательности".

В то же время вторжение породило целый ряд новых задач для российских спецслужб. По мнению Кремля, Россия ведет войну не только против Украины, но и против всего Запада. И у России, как и у любой страны, находящейся в состоянии войны, есть стимул нарушать линии снабжения, сеять смуту и ​​подрывать моральный дух населения на вражеской территории.

"На российские спецслужбы оказывалось больше давления сверху, от них ожидалось выполнение большего количества задач, при этом у них было меньше персонала на местах", - отметил бывший высокопоставленный офицер польской военной контрразведки Мацей Матысяк.

Принцип ОПГ

В то же время связать агентов с высокопоставленными лицами в российском аппарате государственной безопасности крайне сложно. Инструкции передаются через несколько уровней посредников, часто это представители российской диаспоры или криминального мира. Представитель европейской разведки подсчитал, что в среднем существует как минимум три уровня разделения между агентами, работающими по принципу индивидуального назначения, и так называемыми "кадровыми" офицерами – оперативниками, работающими в составе официального подразделения российских спецслужб.

"Это целая пирамида. Есть офицеры ГРУ, а под ними координаторы, вербовщики, специалисты по логистике, отдельные лица, занимающиеся платежами или подготовкой взрывчатки, другие, отвечающие за автомобили", - сказал офицер польских служб безопасности.

Он отмечает, что речь идет о структуре, заимствованной у организованных преступных группировок:

"У каждого есть свое назначенное задание. Никто не знает, чем занимается другой".

Помощь российской пропаганде

Часто у молодых беженцев из зоны боевых действий на Украине нет долгосрочных документов на проживание или стабильного дохода в странах, куда они иммигрируют. Они могут не говорить на местном языке или не быть интегрированы в местные сообщества. И, как сказал польский сотрудник службы безопасности, "если мы их поймаем, это только поможет российской пропаганде: смотрите, вы их поддерживаете, а они на вас нападают".

Как отмечается в статье, с 2022 года около семи миллионов человек покинули Украину, причем почти треть из них въехала в Польшу и Германию. По оценкам, по меньшей мере четверть миллиона украинских беженцев прошли через Россию и Беларусь, прежде чем попасть в Европу, а это значит, что они, вероятно, прошли через так называемые фильтрационные пункты, потенциально благоприятные места для вербовки.

Но почти во всех случаях агенты, работающие только с одной целью, аполитичны, нуждаются в деньгах и не знают, какую цель в конечном итоге поддерживают. В то же время российское государство хочет, чтобы Европа знала, что оно стоит за актами саботажа – иначе атаки будут бессмысленны.

Агенты Кремля в Европе

Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительству.

По словам чешских разведчиков, РФ использует Telegram для вербовки потенциальных агентов для совершения преступлений, в частности они снимают на видео военные базы или логистические центры военной помощи, предназначенной для Украины. Кроме того, эти агенты могут совершать поджоги.

