В Австрии назвали вступление Украины в ЕС до 2027 года 'нереалистичным'

По словам австрийского министра, у ЕС есть четкие правила и условия.

Министр Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр скептически относится к ускорению процесса вступления Украины в ЕС, как того требует президент Владимир Зеленский.

Как пишет Financial Times, девять стран, среди которых западные Балканы и Молдова, являются кандидатами на членство в ЕС. Война в Украине ускорила этот затянувшийся процесс, однако некоторые государства опасаются остаться позади, ведь заявка Киева ускоряется из политических соображений.

Перед четвертой годовщиной полномасштабного вторжения Зеленский призвал ЕС установить конечный срок для вступления Украины, предложив следующий год.

Видео дня

В то же время Бауэр заявила для FT, что это "не только амбициозно, но и нереалистично".

"У нас есть четкие правила и условия, при которых страна может стать членом Европейского Союза, и эти правила применяются ко всем", - подчеркнула министр.

В частности, политик рассказала о других кандидатах на вступление, таких как Черногория, которая начала переговоры в 2012 году и хочет присоединиться в 2028.

"Вы видите, какой долгий путь они прошли. В случае Украины переговоры еще даже не начались, а в некоторых сферах существует огромная потребность в реформах. Мы не можем применять двойные стандарты; не может быть никаких ускоренных процедур", - сказала Бауэр.

В свою очередь министр раскритиковала Венгрию за блокирование решений Европейского Союза.

Известно, что премьер-министр страны Виктор Орбан продолжает налагать вето на новые санкции против РФ и кредит для Киева в размере 90 млрд евро, связывая это с задержкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Также некоторые чиновники предположили, что Орбан может использовать свое вето как рычаг в отдельных переговорах по разблокированию оборонных фондов.

"Двусторонние или внутриполитические вопросы не имеют места в европейском процессе принятия решений. Вопросы санкций и кредита для Украины касаются чего-то гораздо большего", - объяснила Бауэр.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина на пути в ЕС, но о четкой дате вступления речи не идет. По ее словам, процесс приобретения членства основан на заслугах, и именно это должно учитываться.

"Но это также означает, что скорость зависит от страны-кандидата. И я должна сказать, что Украина отличается скоростью, с которой она выполняет необходимые реформы. Это сложные реформы, нелегкие реформы", - добавила она.

В то же время первый президент независимой Польши (1990-1995 годов) Лех Валенс поддержал быстрое вступление Украины в ЕС. Он напомнил, что именно поэтому во время своего президентства боролся за вступление Польши в ЕС и НАТО, иначе "с нами сделали бы то же, что сделали с Украиной".

Вас также могут заинтересовать новости: