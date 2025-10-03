Белый дом готовит массовые увольнения в ряде учреждений из-за шатдауна, - CNN

Администрация Трампа планирует сокращения в агентствах, которые считает "пустой тратой денег налогоплательщиков".

Белый дом завершает подготовку к масштабному сокращению штата в ряде федеральных агентств и планирует официально объявить список в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

По словам одного из чиновников, сокращения (RIFS) могут быть обнародованы уже в выходные - в субботу или воскресенье. Над окончательными деталями еще работают, но большая часть списка уже составлена Административно-бюджетным управлением (OMB) в сотрудничестве с ведомствами.

Президент Дональд Трамп провел встречу с директором OMB Расселом Воутом, после чего заявил в своей соцсети Truth Social, что они рассматривают, "какие из многих продемократических агентств" подлежат сокращению и будут ли эти шаги временными или постоянными.

Кого затронет сокращение

По данным CNN, часть учреждений оказалась под ударом из-за политики разнообразия, равенства и инклюзивности, но главная причина - несоответствие приоритетам президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила:

"Мы рассматриваем агентства, которые не соответствуют ценностям президента и которые, по нашему мнению, являются пустой тратой денег налогоплательщиков".

Шатдаун в США - это надо знать

1 октября в США наступил шатдаун, когда Конгресс не успел принять законопроект о финансировании правительства до начала нового финансового года. Это стало третьим прекращением работы федеральных учреждений при президенте Дональде Трампе.

Украинско-американские переговоры о поставках оружия заморожены из-за шатдауна правительства США. Следовательно, процесс передачи вооружения оказался под угрозой.

