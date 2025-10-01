Трамп: Для США будет 'большим оскорблением', если я не получу Нобелевскую премию мира

Трамп считает, что именно он заслуживает Нобеля за урегулирование конфликтов в мире.

Дональд Трамп заявил, что для США будет "большим оскорблением", если он не получит Нобелевскую премию мира за свою дипломатическую деятельность. Об этом американский президент сказал во время выступления в Квантико, штат Вирджиния, перед группой высокопоставленных военных, пишет The Hill.

"Я помог положить конец семи конфликтам, и если план по Газе сработает, это будет уже восемь. Восемь за восемь месяцев - никто такого не делал", - подчеркнул Трамп.

Он также выразил скепсис относительно работы Нобелевского комитета:

"Получишь ли ты Нобелевскую премию? Абсолютно нет. Они дадут ее какому-то парню, который ничего не сделал. Может, писателю, который написал книгу о Дональде Трампе".

Мирный план для Газы

Трамп представил 20-пунктный план урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС. Документ уже поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, хотя и заявил, что "завершит уничтожение ХАМАС", если организация откажется от условий.

План был передан на рассмотрение ХАМАС Катаром и Египтом. В его реализации должны участвовать Пакистан, Индонезия, Египет, Иордания, ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Среди идей - создание международного "совета мира", который возглавит сам Трамп для управления и реконструкции Газы.

Номинации Трампа

Трамп уже получил номинации на Нобелевскую премию мира от Пакистана, Камбоджи, Израиля и американских республиканцев. Белый дом в своих заявлениях также настаивает, что "давно пора" наградить президента.

В то же время Трамп признает, что его дипломатическими испытаниями остаются как война в Газе, так и война в Украине. Решение Норвежского Нобелевского комитета ожидается в декабре.

