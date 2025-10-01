Трамп: Для США будет 'большим оскорблением', если я не получу Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп заявил, что для США будет "большим оскорблением", если он не получит Нобелевскую премию мира за свою дипломатическую деятельность. Об этом американский президент сказал во время выступления в Квантико, штат Вирджиния, перед группой высокопоставленных военных, пишет The Hill.

"Я помог положить конец семи конфликтам, и если план по Газе сработает, это будет уже восемь. Восемь за восемь месяцев - никто такого не делал", - подчеркнул Трамп.

Он также выразил скепсис относительно работы Нобелевского комитета:

"Получишь ли ты Нобелевскую премию? Абсолютно нет. Они дадут ее какому-то парню, который ничего не сделал. Может, писателю, который написал книгу о Дональде Трампе".

Мирный план для Газы

Трамп представил 20-пунктный план урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС. Документ уже поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, хотя и заявил, что "завершит уничтожение ХАМАС", если организация откажется от условий.

План был передан на рассмотрение ХАМАС Катаром и Египтом. В его реализации должны участвовать Пакистан, Индонезия, Египет, Иордания, ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Среди идей - создание международного "совета мира", который возглавит сам Трамп для управления и реконструкции Газы.

Номинации Трампа

Трамп уже получил номинации на Нобелевскую премию мира от Пакистана, Камбоджи, Израиля и американских республиканцев. Белый дом в своих заявлениях также настаивает, что "давно пора" наградить президента.

В то же время Трамп признает, что его дипломатическими испытаниями остаются как война в Газе, так и война в Украине. Решение Норвежского Нобелевского комитета ожидается в декабре.

