Впервые за семь лет: США погрузились в шатдаун

Это уже третья приостановка работы правительства за время президентства Дональда Трампа.

В США наступил новый шатдаун: Конгресс не успел принять законопроект о финансировании правительства до начала нового финансового года. Это уже третья приостановка работы федеральных учреждений при президенте Дональде Трампе, пишет Bloomberg.

Переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик из-за субсидий на медицинское страхование. Демократы требовали привязать их к временному финансированию, республиканцы же отказались.

"Они должны освободить заложников", - заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

В ответ лидер демократов Чак Шумер обвинил Трампа в использовании "американцев как пешек".

Массовые отпуска и угроза увольнений

Около 750 000 федеральных служащих уже отправлены в неоплачиваемые отпуска, что означает потерю компенсаций в размере около 400 млн долларов в день. Трамп также намекнул, что может использовать ситуацию для массовых сокращений. Это, по мнению экономистов, способно углубить кризис и спровоцировать локальную рецессию, особенно в Вашингтоне.

Дополнительным ударом станет уход еще 150 тысяч работников с 1 октября в рамках программ досрочного увольнения, в частности по инициативе Илона Маска DOGE.

Экономические последствия

Если шатдаун продлится три недели, уровень безработицы может вырасти с 4,3% до 4,7%, сообщает Bloomberg. Во время предыдущей рекордной приостановки работы (2018-2019) экономика США потеряла около 11 млрд долларов, из которых 3 млрд так и не удалось восстановить.

Кроме того, из-за остановки правительства задерживаются ключевые экономические данные, включая отчет о занятости. Это усложняет работу Федеральной резервной системы, которая не будет иметь критически важной статистики для принятия решений по процентным ставкам.

Как это влияет на госслужбы

Безопасность и оборона: армия и пограничники продолжают работать, хотя часть гражданского персонала отправлена в отпуск.

Госдеп: посольства остаются открытыми, но гранты и большинство политических программ приостановлены.

Социальные выплаты: пенсии и выплаты по инвалидности продолжают поступать.

Транспорт: контроль полетов продолжается, однако административные программы заморожены.

Здравоохранение: FDA приостанавливает рассмотрение новых заявок на лекарства, CDC сокращает программы мониторинга.

NASA: в отпуск уходят 80% персонала, однако миссии МКС и "Артемида" продолжаются.

Суды и почта: суды будут работать на резервах еще несколько дней, почтовые отделения остаются открытыми.

Что дальше

Чтобы возобновить работу правительства, республиканцам нужно заручиться поддержкой как минимум восьми демократов в Сенате. Пока ни одна из сторон не демонстрирует готовности отступить.

Последствия шатдауна

Как сообщал УНИАН, золото поднялось до нового рекорда, подскочив выше 3860 долларов за унцию. Перспектива шатдауна в правительстве США затмила курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

29 сентября выросли и американские казначейские облигации, тогда как доллар подешевел, частично из-за опасений по поводу возможного шатдауна. Снижение доходности американских государственных облигаций, как правило, благоприятно сказывается на драгоценных металлах, по которым не начисляются проценты, а ослабление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более доступным для покупателей.

