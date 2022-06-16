Правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В частности, ограничения коснутся главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.
В ведомстве подчеркнули, что глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.
Кроме того, под санкции попала уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова за принудительное усыновление и передачу украинских детей. Под ее руководством 2 тысячи детей вывезли из Луганской и Донецкой областей.
"Сегодня мы нацелены на пособников и виновников путинской войны, которые принесли Украине невыразимые страдания, включая насильственное перемещение и усыновление детей. Мы не устанем защищать свободу и демократию, оказывая давление на Путина, пока Украина не добьется успеха. Союзники Путина по-прежнему предпочитают закрывать глаза на предполагаемые военные преступления и поддерживать его кровавое наступление", - заявила министр иностранных дел Британии. Лиз Трасс.
Также под новые британские ограничения попали:
- депутат Мосгордумы и член путинской политической элиты Сергей Савостьянов;
- президент и член совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" Алексей Исайкин;
- четыре военных полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады, члены которого убивали, насиловали и пытали мирных жителей в Буче;
- представители так называемого "Комитета спасения мира и порядка", которая поддерживает оккупацию Херсонской области.
Стоит отметить, что санкции подразумевают замораживание активов в британской юрисдикции, а также запрет на въезд в Великобританию.
Санкции против патриарха Кирилла - что известно
Лидеры Европейского Союза в целом согласовали шестой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Однако представители правительства ЕС должны были превратить это политическое соглашение в юридический текст в среду, 1 июня, чтобы оно могло вступить в силу.
По данным СМИ, под санкции должен был попасть глава РПЦ Кирилл, но вскоре стало известно, что Венгрия задерживает новые санкции ЕС против России из-за патриарха Кирилла.
Тем временем вчера в Украине народные депутаты проголосовали за обращение в СНБО о введении санкций против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей этой церкви.
3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Патриарх Кирилл в санкционный список не попал. После чего министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что будет добиваться включения главы РПЦ патриарха Кирилла в новый пакет санкций Евросоюза.