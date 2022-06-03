Санкционный пакет считается официально принятым.

Совет ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против РФ.

Санкционный пакет считается официально принятым. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Санкции ЕС предполагают отказ стран союза от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев.

Кроме того, санкции предполагают поэтапный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временное исключение сделано для трубопроводной нефти.

Также санкции предполагают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка

Кроме того, в шестой пакет санкций ЕС против РФ попал запрет на вещание трех российских государственных телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24/Россия 24" и "Международный ТВ Центр".

В шестом санкционном пакете европейские лидеры согласовали список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

"Более того, ЕС расширит перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России", - добавили в Совете.

Кроме того, в новом санкционном пакете есть пункт "Консалтинговые услуги". Он включает запрет на предоставление России бухгалтерских, пиар-услуг и консультационных услуг, а также облачных сервисов.

"Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также вводим санкции против тех, кто несет ответственность за зверства, имевшие место в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше дезинформаторов, активно содействующих военной пропаганде президента Путина", - прокомментировал Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий.

2 июня 2022 года президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

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