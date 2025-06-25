Помимо этого законопроект предусматривает и другие привилегии для отечественных оружейных компаний.

На регистрацию в Верховную Раду подан разработанный совместно с Министерством обороны пакет законопроектов о Defence City - специальный правовой режим для производителей оружия.

Об этом в Telegram-канале сообщил Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Он отметил, что более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине. "Мы имеем уникальные разработки и опыт ведения современной войны. Западные партнеры проявляют высокий интерес к сотрудничеству с нашими предприятиями. В будущем наш ОПК будет одной из точек роста экономики", - отметил депутат.

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Арахамия подчеркнул, что эти возможности нужно использовать и масштабировать. Поэтому для этого был разработан пакет законопроектов, который предусматривает: создание перечня предприятий-резидентов Defence City, который будет вести Министерство обороны; защиту информации о производителях оружия; налоговые льготы до 1 января 2036 года - освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога.

Кроме того, сохраняются все действующие налоговые преференции: льготы по НДС, ускоренная амортизация и льготы для работников на релоцированных предприятиях.

"Резиденты Defence City получат упрощение таможенных процедур, упрощенный экспортный контроль для военных технологий, дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса, поддержку в релокации предприятий, возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций", - рассказал Арахамия.

По его словам, такой пакет поддержки позволит нашим предприятиям развиваться, масштабировать производства, расширять сотрудничество с партнерами, давать больше оружия и оборудования для защиты Украины. "Рассчитываем на поддержку всех фракций и групп", - добавил парламентарий.

Выпуск оружия в Украине

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что сейчас у оккупантов есть преимущество в производстве дронов на оптоволоконном управлении, но Украина догоняет их и уже имеет достаточно производителей.

По его словам, уже есть примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 км. "Мы в этом процессе пока догоняем. У нас тоже появилось достаточно производителей, которые изготавливают, например, дроны с 20-километровым оптоволоконным кабелем", - сказал Сырский.

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